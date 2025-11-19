Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:07

Косметичка, которая заменяет визажиста: три средства делают лицо ярче, чище и моложе

В косметичке достаточно иметь всего четыре продукта — визажист Кузнецова

Тональная основа, кремовые румяна, тушь и средство для оформления бровей формируют базовый минимальный набор для современного ежедневного макияжа, отметила визажист Люся Кузнецова. О ключевых продуктах, которые позволяют выглядеть ухоженно и свежо, специалист рассказала в комментарии для NewsInfo.

Специалист по макияжу пояснила, что базовый набор нужен для того, чтобы быстро освежить кожу, замаскировать следы усталости и придать лицу естественный цвет.

"В косметичке современной женщины должна быть тональная основа, крем или более плотное тональное средство, но оно должно быть. Мы все много работаем, плохо спим, у нас проблемы с экологией. Должна быть возможность "подмазать" синяки под глазами, сделать лицо более свежим, убрать красноту на лице", — подчеркнула Кузнецова.

Эксперт добавила, что кремовые румяна являются многофункциональным продуктом и могут заменять сразу три средства.

"Кремовые румяна можно использовать на щеки, на скулы, можно сделать из них тени, нанести похлопывающими движениями на веки. Кремовые румяна можно использовать в качестве помады, такой мультифункциональный продукт. Если жидких румян нет под рукой, то сухие тоже можно использовать, но с сухими нет такой мультифункциональности", — объяснила визажист.

По словам эксперта, тушь для ресниц также непременный элемент косметички современной женщины.

"Желательно чёрная. Потому что у всех ресницы разные. У кого-то более светлые, у кого-то более тёмные. Коричневые, синие, зелёные, фиолетовые туши достаточно плохо смотрятся на цветных глазах. А чёрная тушь функциональна, она будет хорошо смотреться", — посоветовала Кузнецова.

В качестве базовой составляющей уходовых средств специалист назвала и гель для бровей.

"Наша задача сделать лицо более акцентным. Брови придают лицу акцент и как только брови оформили, макияж становится законченным. Если густые брови достаточно использовать геля для бровей. Если брови с пробелами можно использовать карандаш для бровей, точечно подрисовав волоски и затем уложив их гелем. В целом такой базовый минимальный набор позволит выглядеть свежо, ухоженно, под все случаи жизни", — отметила эксперт.

