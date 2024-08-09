Махмуд Аббас посетит Россию в ближайшее время по вопросу о безопасности на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас в ближайшее время посетит Москву для обсуждения совместных подходов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Он отметил, что визит состоится "скоро, в ближайшие дни".
Богданов подчеркнул, что предстоящие переговоры будут иметь большое значение, так как стороны обсудят вопросы нормализации обстановки в регионе. В ходе визита планируется провести обстоятельный диалог и провести анализ текущей ситуации, чтобы выработать общие и согласованные меры, направленные на обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке на справедливой основе, в соответствии с решениями международного сообщества.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что визит Махмуда Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, и 13 августа он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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