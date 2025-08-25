Ярко-оранжевый кроссовер с лестницей и канистрой: Vision S выглядит готовым к экспедиции
15 августа компания Mahindra & Mahindra на специальном мероприятии показала сразу четыре новых концепт-кара — Vision S, Vision T, Vision X и Vision SXT.
С их помощью индийский производитель обозначил стратегическое направление: в ближайшие годы гамму бренда будут формировать угловатые, но стильные кроссоверы и внедорожники.
Vision S: субкомпакт с внедорожным характером
Ярко-оранжевый Vision S — это пятидверный субкомпактный кроссовер с двухобъёмным кузовом. Его образ подчёркивают внедорожные аксессуары:
- боковая лестница,
- веткоотбойники,
- канистра на внешнем креплении,
- дополнительная оптика.
Автомобиль стоит на 19-дюймовых колёсах. Если убрать демонстрационные детали, дизайн выглядит вполне готовым к серийному производству.
В Mahindra подчеркнули, что серийная версия будет базироваться на новой платформе NU-IQ, совместимой с ДВС, гибридами и электромоторами.
Vision X: кроссовер для масс-сегмента
Vision X в серо-стальном цвете показывает видение массового легкового кроссовера. Его стиль можно описать так:
- высоко поднятый кузов,
- необычный отрицательный наклон передка в профиль.
Эта модель также разрабатывается на платформе NU-IQ.
Vision T и Vision SXT: внедорожники в духе классики
Vision T и Vision SXT — четыре двери, брутальный дизайн и явные отсылки к легендарным Jeep CJ-3, с которых началась история Mahindra.
Различия заключаются в задней части кузова:
- у Vision T — универсал,
- у Vision SXT — пикап.
Технических характеристик пока нет, однако производитель пообещал, что серийный автомобиль с похожим дизайном появится в 2027 году.
Концепты Vision — это заявка Mahindra на будущее. Бренд делает ставку на смелый дизайн, внедорожный дух и универсальные платформы, которые позволят сочетать разные типы силовых установок.
