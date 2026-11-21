Грузооборот Махачкалинского морского торгового порта за десять месяцев 2026 года вырос на 34,7% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 3,504 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Основным драйвером роста стали наливные грузы: объем перевалки сырой нефти увеличился на 43,5% и составил 2,475 млн тонн.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте сухих грузов, где объем работ вырос на 17,3% до 1,029 млн тонн. Наибольший прирост зафиксирован в перевалке зерновых культур — этот показатель увеличился в 2,2 раза (на 234,2 тыс. тонн).

По данным порта, октябрь стал рекордным месяцем по перевалке зерна: объем операций с этой категорией грузов достиг исторического максимума и составил 76,3 тыс. тонн.