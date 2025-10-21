Прыщи проходят быстрее, когда вы краситесь? Наука говорит: возможно, да

У многих, кто борется с акне, есть непоколебимая установка: "пусть кожа дышит" — значит, никакого макияжа. Кажется логичным — плотный слой тонального крема может закупорить поры и вызвать новые воспаления. Но на практике всё не так однозначно. Некоторые замечают, что прыщи становятся менее заметными и быстрее проходят, если регулярно пользоваться косметикой. Как это возможно?

Почему с макияжем прыщи иногда проходят быстрее

На первый взгляд идея звучит странно: косметика ведь не лечит воспаления. Однако дерматологи подтверждают — есть косвенные причины, почему кожа может выглядеть спокойнее.

По словам Шасы Ху, директора косметологического отделения Университета Майами, дело может быть не в самих средствах, а в поведении человека:

"Когда на лице макияж, человек реже трогает кожу. Это как с лаком для ногтей — он напоминает, что не стоит портить маникюр", — пояснила дерматолог Шаса Ху.

Если вы привыкли "прощупывать" неровности или выдавливать прыщи, слой тонального крема становится своеобразным барьером. Вы не хотите смазать макияж — значит, меньше касаетесь лица. Это важно, потому что прикосновения переносят бактерии и усугубляют воспаления. А давление пальцев может буквально "вдавить" воспаление глубже в кожу, оставив постакне и пигментные пятна.

Ещё одно объяснение: уход становится регулярнее

Когда на лице косметика, человек, как правило, тщательнее очищает кожу. Вечернее умывание превращается в обязательный ритуал — с использованием геля, мицеллярной воды или пенки. Это помогает удалить загрязнения, кожный жир и остатки косметики, которые в противном случае забивают поры.

Шаса Ху отмечает: умываться нужно ежедневно, даже если вы не наносите макияж. В течение дня кожа всё равно покрывается потом, жиром и пылью, что тоже может стать причиной высыпаний.

Почему нельзя рассчитывать на "лечебный эффект" косметики

Несмотря на то что кожа действительно может выглядеть лучше, макияж не лечит акне. Более того, если использовать неподходящие средства, ситуация может ухудшиться.

Многие тональные основы и праймеры содержат комедогенные ингредиенты — кокосовое масло, витамин E, изопропилмиристат. Эти вещества забивают поры, а ароматизаторы нередко вызывают раздражение. Существуют даже отдельный диагноз — acne cosmetica, то есть угри, вызванные косметикой.

Как выбрать безопасный макияж при проблемной коже

Ищите маркировку "non-comedogenic" - такие средства не закупоривают поры. Отдавайте предпочтение oil-free формуле - без масел в составе. Избегайте тяжёлых кремовых текстур, особенно в жару. Очищайте кисти и спонжи не реже раза в неделю, иначе на них скапливаются бактерии. Не засыпайте с макияжем - даже самой лёгкой минеральной пудрой.

При этом даже некомедогенные продукты не решают причины воспалений: гормональные сбои, бактериальное заражение или закупорка сальных желёз требуют комплексного лечения.

Проверенные средства против прыщей

Дерматологи считают самыми эффективными домашними средствами против акне вещества с доказанным действием:

• Бензоилпероксид - убивает бактерии и подсушивает воспаления.

• Салициловая кислота - мягко отшелушивает и очищает поры.

• Ниацинамид - снимает покраснение и регулирует выработку себума.

• Азелаиновая кислота - борется с пигментацией после прыщей.

Эти компоненты можно найти в аптечных линиях — от La Roche-Posay, CeraVe, Avene или The Ordinary.

Сравнение: уход vs. маскировка

Цель Уходовые средства Макияж Воздействие Лечебное, устраняет причины акне Визуальное, скрывает высыпания Эффект Постепенный, накопительный Мгновенный, но кратковременный Риски Возможна сухость или раздражение Комедогенные реакции при неверном выборе Результат Здоровая кожа Эстетичный внешний вид

Советы шаг за шагом

Утром очищайте кожу мягким гелем без сульфатов. Наносите увлажняющий крем и солнцезащитное средство. Используйте лёгкий тональный крем с пометкой "non-comedogenic". Снимайте макияж двухэтапным методом: гидрофильное масло + гель для умывания. Раз в неделю делайте маску с глиной или цинком.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

• Ошибка: наносить плотный матирующий тон без подготовки кожи.

Последствие: сухость, шелушение, закупорка пор.

Альтернатива: использовать праймер на водной основе и лёгкий ВВ-крем.

• Ошибка: протирать лицо спиртовыми лосьонами.

Последствие: пересушивание и компенсаторное выделение себума.

Альтернатива: лосьоны с цинком или пантенолом.

• Ошибка: перекрывать воспаления несколькими слоями консилера.

Последствие: закупорка пор и воспаление.

Альтернатива: точечное нанесение корректирующего карандаша с салициловой кислотой.

А что если полностью отказаться от макияжа?

Иногда кожа действительно "отдыхает" от косметики, особенно если до этого использовались плотные средства. Но и в этом случае важен системный уход — очищение, увлажнение и защита от солнца. Без этих шагов прыщи не исчезнут.

Плюсы и минусы макияжа при акне

Плюсы Минусы Скрывает покраснение и повышает уверенность Может усугубить воспаление Напоминает не трогать лицо Требует тщательного очищения Позволяет экспериментировать с образом При неправильном выборе средств вызывает раздражение

FAQ

Как выбрать тональный крем при акне?

Выбирайте лёгкие текстуры, без масел и силиконов. Лучше — минеральные или водные основы.

Можно ли использовать консилер на воспалённую кожу?

Да, если это средство с противовоспалительными компонентами — например, с салициловой кислотой.

Сколько стоит хороший некомедогенный тональный крем?

Средняя цена аптечных вариантов — от 1200 до 2500 рублей.

Что лучше: тональный крем или ВВ-крем?

ВВ-кремы обычно легче и содержат уходовые ингредиенты, поэтому подходят для чувствительной кожи.

Мифы и правда

• Миф: "Косметика лечит прыщи".

Правда: макияж может маскировать воспаления, но не влияет на причины акне.

• Миф: "Если не наносить макияж, кожа очистится сама".

Правда: без правильного ухода воспаления не исчезнут.

• Миф: "Минеральная пудра безопасна для всех".

Правда: даже натуральные компоненты могут вызвать аллергию.

3 интересных факта

Первые тональные средства с пометкой "non-comedogenic" появились в 1970-х годах. Макияж с цинком и ниацинамидом способен реально снижать воспаление. При регулярном использовании чистых кистей риск акне уменьшается почти на 40 %.

Исторический контекст

В 1950-е годы дерматологи впервые описали явление acne cosmetica - высыпания, вызванные декоративной косметикой. В 2000-х с развитием лабораторных тестов появилось понятие "некомедогенная формула", что позволило брендам создавать более безопасные продукты для кожи, склонной к акне.