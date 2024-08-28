Этот простой трюк заставит вашу кошку есть корм с удовольствием

Можно ли сделать кошачий корм еще более аппетитным для питомца

Китайские ученые из Шанхайского технологического института взялись за изучение аппетита домашних кошек, стремясь сделать их корм более привлекательным с помощью вкусовых добавок. Для этого они разработали усилитель вкуса, основываясь на расщепленном белке куриной печени и множестве ферментов.

Результатом работы стали четыре варианта спреев, которые увеличивают аппетит животных.

В эксперименте участвовали 10 кошек, которым предложили выбор из пяти мисок с кормом. В одной миске корм был обработан новым спреем, в остальных — обычный корм.

Ученые следили за предпочтениями кошек и количеством съеденной пищи. Эксперимент показал, что добавка действительно улучшила вкус корма, сделав его более насыщенным и жирным, благодаря аминокислотам.

Особенное предпочтение кошки отдали корму с грибным вкусом, в то время как сладкие и кислые корма оказались менее популярными.

Фото: commons. wikimedia.org/Carsondelake (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).