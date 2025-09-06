Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дизайн и интерьер гостиной с большим окном
Дизайн и интерьер гостиной с большим окном
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:09

Низкие потолки больше не проблема: дизайнеры раскрыли приёмы визуального лифта

Эксперты назвали приёмы, которые помогают сделать низкие потолки выше и пространство светлее

Низкие потолки часто делают помещение тесным и тяжёлым для восприятия. Но дизайнеры уверяют: с помощью нескольких приёмов можно визуально "поднять" высоту, сделав интерьер просторнее и светлее. Главное — использовать комплексный подход, где работают и цвета, и мебель, и освещение.

Сотрите границу стен и потолка

Чтобы потолок воспринимался выше, важно убрать резкую линию его начала. Лучший способ — покрасить стены и потолок в один цвет, желательно светлый. Если полностью повторять оттенок не хочется, можно окрасить лишь узкую полосу вверху стены, а потолочный карниз приклеить уже на сам потолок.

"Максимум, что можно сделать в стандартном жилье, — натяжной потолок, и то он "съест" пять сантиметров. В целом же изменить восприятие пространства визуальными приёмами можно и нужно", — отметила дизайнер Ольга Титова.

Даже пол может помочь: контрастное напольное покрытие добавляет глубину, а глянцевое отражает пространство и визуально увеличивает комнату.

Создайте вертикальные линии

Вытянутые элементы заставляют взгляд двигаться вверх. Эффект достигается за счёт:
• обоев или текстиля в вертикальную полоску,
• шкафов и стеллажей от пола до потолка,
• дверей в полный рост или фальшпанелей, создающих их иллюзию,
• зеркал в узких и высоких рамах.

Шторы тоже стоит вешать от потолка до пола — низкие карнизы делают комнату "приземистой".

Используйте отражённый свет

Громоздкие люстры лучше исключить: они "утяжеляют" потолок. Более удачные варианты — точечные светильники, светодиодные ленты по периметру ("парящий потолок"), торшеры и бра. Хороший эффект даёт отражённый свет, когда лампы направлены снизу вверх, а потолок отражает мягкое сияние.

Подбирайте мебель с умом

Высота помещения во многом зависит от пропорций мебели. Низкие диваны и кровати в паре с высокими шкафами визуально вытягивают пространство. При этом системы хранения лучше подбирать в цвет стен, чтобы они сливались с общим фоном и не дробили комнату.

Украсьте стены вертикальным декором

Картины, постеры и зеркала помогают зрительно увеличить высоту. Размещайте их выше уровня глаз и выбирайте узкие вытянутые формы. Такой декор работает как визуальный "лифт" для пространства.

Продуманное сочетание цвета, света, мебели и декора помогает преобразить даже квартиру с низкими потолками. При грамотном подходе помещение будет казаться выше, просторнее и уютнее, а интерьер — более гармоничным.

