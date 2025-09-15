Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Макарска в Хорватии
© commons.wikimedia.org by Bičva is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована 15.09.2025 в 17:35

Хорватский курорт, который умеет удивлять даже искушённых путешественников

Чем привлекает туристов Макарска: пляжи, старый город и парк Биоково

Макарска в Хорватии — одно из тех мест, куда приезжаешь однажды и потом мечтаешь вернуться. Этот город умудряется сочетать все, что нужно для полноценного отдыха: потрясающие пейзажи, богатое прошлое и современную курортную атмосферу. Несмотря на то, что страна давно стала популярным направлением для путешественников, именно здесь по-прежнему можно почувствовать особое очарование уюта и спокойствия.

Природа, от которой захватывает дух

Город расположился между двумя стихиями — сверкающим Адриатическим морем и суровым горным массивом Биоково. Такое соседство делает Макарску удивительно фотогеничной: с одной стороны бесконечные морские горизонты, с другой — крутые скалы, покрытые сосновыми лесами. Пляжи здесь отличаются чистотой и ухоженностью, вода поражает прозрачностью, а запах хвои и солёного бриза создаёт неповторимую атмосферу.

Макарская Ривьера известна своими длинными галечными пляжами, утопающими в зелени. Даже в высокий сезон здесь можно найти тихие уголки, где легко забыть о суете. А для тех, кто не мыслит отдых без активности, море предлагает отличные возможности для дайвинга и сноркелинга.

Старый город и культурное наследие

Помимо природы, Макарска бережно хранит своё прошлое. Узкие улочки Старого города — это путешествие во времени. Каменные дома с красными крышами, уютные кафе и лавки с местными продуктами передают атмосферу старинного портового поселения.

Главная архитектурная жемчужина — собор Святого Марка, построенный в эпоху Возрождения. Его белокаменные стены и колокольня — яркий символ города. С её высоты открывается потрясающая панорама на гавань и бескрайние морские просторы.

Парк Биоково — рай для любителей приключений

Всего в нескольких минутах от набережной начинается территория природного парка Биоково. Это место создано для тех, кто любит активный отдых. Гористые тропы, глубокие ущелья и скрытые пещеры — всё это открывается смельчакам, готовым отправиться в поход.

На высоте более тысячи метров находится знаменитая смотровая площадка Skywalk — стеклянный балкон, "парящий" над пропастью. Вид оттуда ошеломляет: кажется, что вся Макарска и Адриатическое море лежат у твоих ног.

Морские прогулки и соседние острова

Ещё один способ узнать регион — отправиться в плавание. Из порта Макарски легко добраться до островов Брач и Хвар. Первый славится белым камнем, из которого построены многие здания по всей Европе, а второй — ароматом лавандовых полей и средневековыми крепостями.

Прогулка по этим островам — возможность увидеть Хорватию с другой стороны: более тихой, самобытной и близкой к своим корням.

Кухня с характером Адриатики

После насыщенного дня путешественников ждёт гастрономическое удовольствие. Местная кухня вобрала в себя лучшее от моря и суши. На набережной подают свежие морепродукты, улов которых доставляют прямо с лодок. Рыба на гриле, мидии в ароматном соусе, кальмары или осьминог — всё это готовится просто, но невероятно вкусно.

Не меньшее внимание заслуживает мясо: ягнёнок, запечённый на углях, и блюда из дичи. Обязательные акценты — оливковое масло и местное вино, которые делают трапезу особенно душевной. В маленьких семейных тавернах можно попробовать традиционные рецепты, передающиеся из поколения в поколение.

Макарска — отдых для души

Этот город — не просто курорт. Он удивительным образом сочетает в себе энергетику моря и гор, древние традиции и современный комфорт. Здесь одинаково хорошо путешественникам, ищущим тишину, и тем, кто предпочитает активный отдых.

Прогулки по старинным улочкам, походы в горы, купание в кристальной воде, знакомство с соседними островами и ужины в уютных тавернах — всё это создаёт особую мозаику впечатлений. Макарска — место, которое остаётся в сердце надолго, напоминая о том, каким должен быть настоящий отпуск.

