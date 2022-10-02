Смольный провалил работу с семьями мобилизованных — Макаренко

Власти Санкт-Петербурга, в отличие от Москвы, не уделяют внимание работе с семьями призванных по частичной мобилизации, что является большим упущением Смольного. Об этом заявил общественный деятель Эрнест Макаренко в интервью изданию Peterburg News.
Общественник обратил внимание, что московские власти инициировали создание специального центра по поддержке семей, призванных по частичной мобилизации. Чиновники администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, видимо, посчитали, что работа по успокоению и поддержки граждан в настоящий момент не нужна. Также Смольный не решил вопрос с выплатой денежных средств мобилизованным горожанам, отметил Макаренко.
"Не должны люди бегать и обивать пороги. Если допущено нарушение, государственная комиссия должна их пресекать, а если люди переживают — естественно, они переживают за своих членов семьи мобилизованных, нужно нормально объяснить и поддержать, к этому тоже призваны государственные структуры", — считает общественный деятель.
Ранее губернатор Беглов заявил, что вопросы поддержки родственников, призванных по частичной мобилизации, должны взять на себя районные центры помощи семье и детям.
Петербургские СМИ неоднократно писали, что районные центры по социальной работе малоэффективны и не справляются даже с решением повседневных проблем.
Сообщается, что губернатор Александр Беглов, возглавляющий призывную комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге, не присутствовал на ее первом заседании.
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