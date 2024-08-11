Противопоказания к участию в полумарафоне

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко считает, что прежде, чем принимать участие в полумарафонах, стоит посетить врачей. Получить справку для участия можно в специализированных центрах спортивной медицины или в поликлиниках, у которых есть специальная лицензия.
"Нужно сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию. По рекомендации терапевта могут потребоваться консультации кардиолога, эндокринолога, пульмонолога или других специалистов", — цитирует Степаненко "СЭ".
Обычно спортсмены идут к терапевту, который проводит физикальное обследование, оценивает электрокардиограмму и, если есть необходимость, назначает дополнительные исследования. Врач назвал противопоказания к полумарафонам: острые инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, серьезные сердечно-сосудистые проблемы, например, недавно перенесенный инфаркт.
Еще к участию не допускают тех, у кого есть эндокринные нарушения, тяжелая анемия, заболевания опорно-двигательного аппарата и серьезные психические расстройства.
Фото: flickr.com/Marc CARAVEO (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
В Греции возникли два природных пожара близ Афин
В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов
Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.