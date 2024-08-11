Противопоказания к участию в полумарафоне

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко считает, что прежде, чем принимать участие в полумарафонах, стоит посетить врачей. Получить справку для участия можно в специализированных центрах спортивной медицины или в поликлиниках, у которых есть специальная лицензия.

"Нужно сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию. По рекомендации терапевта могут потребоваться консультации кардиолога, эндокринолога, пульмонолога или других специалистов", — цитирует Степаненко "СЭ".

Обычно спортсмены идут к терапевту, который проводит физикальное обследование, оценивает электрокардиограмму и, если есть необходимость, назначает дополнительные исследования. Врач назвал противопоказания к полумарафонам: острые инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, серьезные сердечно-сосудистые проблемы, например, недавно перенесенный инфаркт.

Еще к участию не допускают тех, у кого есть эндокринные нарушения, тяжелая анемия, заболевания опорно-двигательного аппарата и серьезные психические расстройства.

Фото: flickr.com/Marc CARAVEO (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).