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Фитнес-тренер Логовичева рассказала, кому противопоказан стретчинг
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  • Опубликована сегодня в 14:04

Стретчинг полезен не всем: тренер назвала противопоказания к этому виду фитнеса

Фитнес-тренер Логовичева рассказала, кому противопоказан стретчинг

Тренер по стретчингу Елена Логовичева рассказала, кому лучше не заниматься растяжкой.

Она перечислила противопоказания. К ним тренер отнесла недолеченные травмы, хронические болезни суставов, гипермобильность и запущенный остеохондроз.

"Не нужно тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре", — цитирует Логовичеву "СЭ".

По ее словам, до тренировки нужно посетить врача тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов и риском прерывания беременности.

Фото: commons. wikimedia.org/Dancermorgan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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