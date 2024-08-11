Стретчинг полезен не всем: тренер назвала противопоказания к этому виду фитнеса

Тренер по стретчингу Елена Логовичева рассказала, кому лучше не заниматься растяжкой.

Она перечислила противопоказания. К ним тренер отнесла недолеченные травмы, хронические болезни суставов, гипермобильность и запущенный остеохондроз.

"Не нужно тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре", — цитирует Логовичеву "СЭ".

По ее словам, до тренировки нужно посетить врача тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов и риском прерывания беременности.

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