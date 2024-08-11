Нужно ли силовую тренировку закреплять растяжкой? Ответил фитнес-эксперт

Часто после силовой тренировки выделяется дополнительно время для растяжки мышц, но зачем это нужно? Обязательна ли растяжка после тренировок с весом, рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв.
По его словам, тренировка необязательно заканчивается растяжкой. Но это рекомендовано для повышения эффективности процесса восстановления мышечных тканей после нагрузок.
"Если вы хотите рельефное тело, то используете большие веса. Во время тренировки мышечные волокна максимально сокращаются, а растяжкой можно вернуть их к исходной длине. Таким образом, они не теряют своей эластичности и при этом укрепляются", — рассказал эксперт.
В зависимости от того, какую группу мышц спортсмен тренировал, подбираются упражнения для заминки (растяжки).
"Например, отжимания — то же самое, что и жим сидя в горизонтальной плоскости. Мы сокращаем грудные мышцы во время тренировки (выводя плечо вперед). Это значит, что потянуться нам надо в обратную сторону, то есть отвести плечо назад" — объяснил Мосалёв.
Фото: commons. wikimedia.org/Martin Rulsch, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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