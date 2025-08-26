Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Майорка, Испания
Майорка, Испания
© commons.wikimedia.org by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:20

Паника на Майорке: почему туристы бегут с испанского курорта

В Пальме на Майорке число туристических бронирований сократилось на треть

Испанский курортный сезон этого года выдался необычным: туристы начали обходить стороной один из самых популярных городов страны. Причина — вовсе не плохая погода или дорогие отели, а протесты местных жителей против наплыва отдыхающих.

Майорка теряет туристов

Эксперты отмечают: количество бронирований гидов на Майорке этим летом резко снизилось. Если раньше экскурсионные группы насчитывали по 40-45 человек, то теперь их едва собирается 25-30. Особенно ощутимо это ударило по Пальме, где анти­туристические акции и вандализм во дворце Альмудайна вызвали широкий резонанс и "плохую рекламу" города.

"Антитуристические демонстрации нанесли большой ущерб, особенно в Пальме. Люди теперь дважды задумываются, стоит ли бронировать туры", — отметил Биль Росалес, представитель ассоциации гидов.

Почему отдыхающих стало меньше

Причин падения интереса несколько:

  • Протесты и акции против туризма - местные жители требуют сократить поток гостей.
  • Дорожные работы в центре города - Пасео Маритимо и Жоан Миро перекрыты, что мешает и туристам, и бизнесу.
  • Высокие цены - Пальма остается одним из самых дорогих направлений в Средиземноморье.

По словам Росалеса, многие проблемы можно было бы смягчить, если бы власти переносили ремонтные работы на зиму: "Это было бы удобнее и для рабочих, и для туризма. Мы не понимаем, зачем делать это в пик сезона".

Ограничения и новые вызовы

Власти Пальмы собирались ограничить количество туристов в экскурсионных группах до 19 человек. Гиды назвали эту меру "смехотворной". В итоге проект отложили, но обсуждают компромиссный вариант — до 35 человек в группе.

Дополнительный удар по туристической отрасли — сокращение числа круизных лайнеров, заходящих в порт Пальмы. Ситуацию осложняет еще и размещение мигрантов в терминале для круизных судов. "Образ гуманитарной драмы маленьких лодок может повлиять на восприятие города. Мы понимаем необходимость помогать людям, но считаем нецелесообразным использовать терминал круизных судов для их приема", — пояснил Росалес.

Интересный факт

Майорка ежегодно принимает около 12 миллионов туристов, что в десятки раз превышает численность местного населения. Именно поэтому местные жители все чаще требуют ограничений. Подобные протесты в последние годы происходят не только в Испании, но и в Италии, Греции и Хорватии — популярных точках массового туризма.

