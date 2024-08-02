Совет Федерации утвердил законопроект, который легализует добычу криптовалют на территории России.

Этот проект был разработан под руководством Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, и впервые представлен в ноябре 2022 года. Обновленная версия документа была представлена в апреле 2024 года.

Правительство России совместно с Центральным банком будет устанавливать требования для майнеров, а Министерство цифрового развития будет следить за их соблюдением. Для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, майнеры обязаны информировать о полученной цифровой валюте и её идентификаторах. Росфинмониторинг будет заниматься отслеживанием подозрительных адресов.

На первоначальном этапе законопроект запрещал обращение криптовалют, добытых в России. Однако во втором чтении было решено разрешить торговлю иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на российских блокчейн-площадках, при условии, что их квалификация будет подтверждена оператором информационной системы. Центральный банк РФ сохраняет право запрещать размещение отдельных ЦФА, если это угрожает финансовой стабильности.

Также закон запрещает рекламу цифровых валют и связанных с ними услуг для неопределённого круга лиц. Майнинг не разрешен для индивидуальных предпринимателей с судимостями за экономические преступления и для юридических лиц, чьи учредители или руководители не соответствуют требованиям по деловой репутации.

Правительство также может вводить запреты на майнинг в отдельных регионах и на сочетание майнинга с деятельностью в сфере электроэнергетики. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений с иными сроками вступления. Принятие закона создаст правоприменительную практику и обеспечит комплексное регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

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