Дружба на расстоянии проходит суровую проверку: без одной привычки она быстро угасает

Возможность сохранения дружеских отношений при редких встречах зависит от глубины привязанности и истории общения, считает семейный системный психолог Алена Леонова. Эксперт пояснила NewsInfo, что дистанция не является приговором для дружбы, если стороны готовы прилагать усилия для поддержания связи.

Ранее эксперты отмечали, что время и расстояние способны осложнить отношения, требуя от людей осознанного подхода к коммуникации. Данные опросов подтверждают тенденцию к снижению спонтанности: лишь каждый шестой житель мегаполиса готов видеть друзей без предварительного планирования.

По мнению Леоновой, если формат отношений строился исключительно на совместном досуге, то при отсутствии общих выходов дружба со временем ослабевает. В то же время, работа над сохранением контакта в цифровом пространстве помогает преодолеть физическое расстояние.

"Дружба — это в определенной степени работа, причем работа двусторонняя. Каждый из сторон должен понимать, что он своему другу дорог, что он про него помнит. В зависимости от того, на чем дружба изначально возникла и как именно она поддерживалась, вот это и нужно сохранять по мере возможностей", — уточнила психолог.

Эксперт подчеркнула, что привычка делиться радостями или переживаниями легко переносится из офлайна в мессенджеры и телефонные звонки.

"Если люди привыкли делиться друг с другом своими проблемами, переживаниями, идеями, радостями, разъехавшись условно в разные районы или города, они могут это делать по телефону. В целом их дружба не пострадает, если оба в продолжении заинтересованы", — отметила эксперт.

Психологическая гибкость в вопросах контакта помогает выстраивать гармоничное общение даже при смене образа жизни одной из сторон. При этом важно помнить, что в современном обществе излишняя настойчивость может быть воспринята как нарушение границ.

В профессиональной среде часто обсуждают, что границы стали более хрупкими, поэтому даже внезапный звонок без согласования нередко вызывает у собеседника негативную реакцию. Также стоит учитывать, как правильно отстаивать свое личное пространство, чтобы общение приносило радость обеим сторонам. Не менее важно и то, как грамотный отказ от встреч помогает предотвратить конфликты и сохранить взаимное уважение.

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