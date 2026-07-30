Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вечеринка
Вечеринка
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:02

Дружба на расстоянии проходит суровую проверку: без одной привычки она быстро угасает

Возможность сохранения дружеских отношений при редких встречах зависит от глубины привязанности и истории общения, считает семейный системный психолог Алена Леонова. Эксперт пояснила NewsInfo, что дистанция не является приговором для дружбы, если стороны готовы прилагать усилия для поддержания связи.

Ранее эксперты отмечали, что время и расстояние способны осложнить отношения, требуя от людей осознанного подхода к коммуникации. Данные опросов подтверждают тенденцию к снижению спонтанности: лишь каждый шестой житель мегаполиса готов видеть друзей без предварительного планирования.

По мнению Леоновой, если формат отношений строился исключительно на совместном досуге, то при отсутствии общих выходов дружба со временем ослабевает. В то же время, работа над сохранением контакта в цифровом пространстве помогает преодолеть физическое расстояние.

"Дружба — это в определенной степени работа, причем работа двусторонняя. Каждый из сторон должен понимать, что он своему другу дорог, что он про него помнит. В зависимости от того, на чем дружба изначально возникла и как именно она поддерживалась, вот это и нужно сохранять по мере возможностей", — уточнила психолог.

Эксперт подчеркнула, что привычка делиться радостями или переживаниями легко переносится из офлайна в мессенджеры и телефонные звонки.

"Если люди привыкли делиться друг с другом своими проблемами, переживаниями, идеями, радостями, разъехавшись условно в разные районы или города, они могут это делать по телефону. В целом их дружба не пострадает, если оба в продолжении заинтересованы", — отметила эксперт.

Психологическая гибкость в вопросах контакта помогает выстраивать гармоничное общение даже при смене образа жизни одной из сторон. При этом важно помнить, что в современном обществе излишняя настойчивость может быть воспринята как нарушение границ.

В профессиональной среде часто обсуждают, что границы стали более хрупкими, поэтому даже внезапный звонок без согласования нередко вызывает у собеседника негативную реакцию. Также стоит учитывать, как правильно отстаивать свое личное пространство, чтобы общение приносило радость обеим сторонам. Не менее важно и то, как грамотный отказ от встреч помогает предотвратить конфликты и сохранить взаимное уважение.

Читайте также

Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тревога отступает, когда работают обе руки: вот какое простое упражнение перезагружает мозг 16.07.2026 в 17:27

Психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала NewsInfo новый тренд использовать в качестве антистрессового средства обычные камни.

Читать полностью » Урок выходит из-под контроля: какие действия учеников могут признать нарушением дисциплины 16.07.2026 в 14:19

Эксперт в сфере образования Борис Деревягин оценил для NewsInfo новую инициативу по борьбе с нарушителями дисциплины на уроках.

Читать полностью » Мультик на планшете быстро прекращает детский плач: тревожный эффект родители замечают слишком поздно 14.07.2026 в 16:23

Психолог Ирина Медведева назвала NewsInfo привычку родителей успокаивать ребенка с помощью цифровых устройств вредной и рискованной для психического здоровья.

Читать полностью » Незнакомый номер звонит ближе к вечеру: за выбором времени может скрываться хитрый расчет 14.07.2026 в 11:32

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский назвал NewsInfo время, когда мошенники звонят чаще всего.

Читать полностью » Финансовый прогноз по знаку зодиака выглядит шикарно: вот почему он не сбывается 13.07.2026 в 16:50

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, почему не стоит доверять свою жизнь и финансы звездам.

Читать полностью » Мармелад в форме червей собрались запретить: вот в чем проблема популярной сладости 13.07.2026 в 14:53

Психолог Кира Макарова прокомментировала NewsInfo предложение о запрете продавать сладости в форме негативных образов.

Читать полностью » Друзья годами не конфликтуют: что на самом деле скрывается за тихими отношениями 13.07.2026 в 14:30

Психолог Марианна Абравитова назвала NewsInfo критерии дружбы.

Читать полностью » Детей перегрузили активностями: новый стандарт может остановить школьную гонку 07.07.2026 в 18:06

Психолог Алена Леонова оценила для NewsInfo идею ввести в России национальный стандарт благополучия школьников.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Водителей перестанут гонять между страховщиками: как изменится проверка данных
Экономика
Банки получат новый способ проверки переводов: какие приложения попадут под подозрение
Недвижимость
Забор захватил лишние сотки: кто должен платить за новые замеры
Еда
Культовая банка прятала нечто большее: промышленная изнанка массового продукта оказалась далека от красивых сказок
Еда
Тихая охота закончилась обнаружением незваных гостей: границы допустимого при переработке лесного урожая
Экономика
Уйти из офиса на обед можно не всегда: вот кто принимает решение
Садоводство
Ботву картофеля скашивают не просто так: почему это особенно важно для поздних сортов
Красота и здоровье
Не часами и не натощак: вот когда жевательная резинка действительно полезна организму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet