Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дела
Дела
© freepik.com by wayhomestudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:25

Мозг ленится, когда всё идёт по плану: как включить его снова

Психологи: выход из привычного распорядка помогает улучшить память и внимание

Сохранение ясности ума с возрастом — мечта многих. Но, по словам психологов, секрет кроется не в дорогих добавках или сложных техниках медитации, а в небольшом, но осознанном изменении повседневного распорядка. Парадоксально, но именно "выход из привычного" способен улучшить память и гибкость мышления.

Почему привычки не всегда полезны для мозга

Регулярность — залог эффективности. Режим сна, питание, тренировки — всё это поддерживает здоровье тела и снижает уровень стресса. Однако, когда всё становится слишком предсказуемым, мозг теряет стимул к развитию.

"Застревание в привычном поведении не помогает памяти в долгосрочной перспективе", — сказала доктор психологических наук, основатель PVD Psychological Associates Николь Исса.

Привычка превращает действия в автоматические. Мы идём на работу по одной и той же дороге, заказываем одинаковый кофе, слушаем один и тот же плейлист. Мозг перестаёт "включаться" — ведь всё уже знакомо. Отсюда ощущение усталости и снижения концентрации, даже если вы выспались и отдохнули.

Мозг любит вызовы

"Если мы делаем одно и то же изо дня в день, наш мозг не получает никаких новых вызовов", — отметила лицензированный консультант и клинический директор EvolvedMD Ребекка Даффи.

Когда вы пробуете что-то новое, активизируются нейронные связи, которые отвечают за внимание, память и обучение. Такой "фитнес" для мозга помогает сохранять когнитивную гибкость — способность адаптироваться к изменениям и быстро осваивать новое. Исследования показывают, что даже небольшие новшества, вроде смены маршрута или изучения новой кухни, поддерживают нейропластичность.

Сравнение: привычка против новизны

Параметр

Привычный распорядок

Новые действия

Уровень стресса

Снижает за счёт предсказуемости

Может немного повыситься из-за неопределённости

Активность мозга

Минимальная, задействуются старые нейронные пути

Высокая, формируются новые связи

Память и внимание

Постепенно снижаются

Улучшаются

Настроение

Стабильное, но иногда апатичное

Повышается за счёт интереса и вовлечённости

Долгосрочный эффект

Риск когнитивного "застоя"

Укрепление памяти и гибкости мышления

Советы шаг за шагом: как обновить свой день

  1. Меняйте мелочи. Не нужно радикальных перестановок. Попробуйте новое кафе на завтрак, поменяйте фон на телефоне, измените маршрут прогулки.
  2. Обновите рабочие привычки. Если вы всегда едите за компьютером — выйдите на улицу. Измените позу, включите новую музыку, организуйте рабочее место иначе.
  3. Учитесь каждый день. Приложения для изучения языков, рисование, вязание, игра на музыкальном инструменте — любые формы творчества стимулируют память.
  4. Двигайтесь. Даже короткая утренняя йога, танцы или прогулка в новом месте пробуждают мозг.
  5. Общайтесь с новыми людьми. Диалог с человеком, у которого другой взгляд на жизнь, развивает способность к адаптации.

"Как и во всём в жизни, если вы меняете слишком много вещей одновременно, вы можете обречь себя на неудачу", — добавила доктор Николь Исса.

Главное — действовать постепенно. Один новый элемент в день достаточно, чтобы мозг начал перестраиваться и пробуждаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полная стабильность распорядка.
    Последствие: Снижение когнитивной активности, усталость, апатия.
    Альтернатива: Добавляйте элементы непредсказуемости — меняйте маршрут, включайте новые привычки.
  • Ошибка: Сразу менять всё.
    Последствие: Потеря мотивации и стресс.
    Альтернатива: Начните с малого — например, с новой книги или обеда в другом месте.
  • Ошибка: Делать новшества без удовольствия.
    Последствие: Эффект будет минимальным.
    Альтернатива: Выбирайте то, что вызывает интерес и вдохновение.

А что если вы интроверт?

Новизна не обязательно должна быть шумной. Можно просто попробовать готовить незнакомое блюдо, слушать подкасты на другой теме или пересаживать комнатные растения по-новому. Для мозга главное — выход из "автопилота", а не социальная активность.

Плюсы и минусы экспериментов с рутиной

Плюсы

Минусы

Улучшение памяти и концентрации

Возможен кратковременный стресс

Повышение мотивации и креативности

Требуется самодисциплина

Рост уверенности в себе

Возможен временный дискомфорт

Улучшение настроения

Не всем подходит быстрое изменение ритма

Предотвращение возрастных когнитивных спадов

Результаты проявляются не сразу

FAQ

Как часто нужно вносить изменения в привычки?
Достаточно 1-2 небольших новшеств в неделю. Главное — регулярность и интерес.

Что помогает мозгу лучше всего?
Любые формы обучения и активности, где вы осваиваете новое: кулинария, музыка, иностранные языки, даже настольные игры.

Может ли это реально защитить от возрастных изменений?
Да. Поддержание нейропластичности помогает дольше сохранять память, внимание и способность к обучению.

Мифы и правда

Миф: Чтобы развивать мозг, нужно решать сложные задачи.
Правда: Даже простые перемены, вроде прогулки в новом парке, активируют мозг.

Миф: После 50 лет развивать память бесполезно.
Правда: Нейропластичность сохраняется до глубокой старости. Главное — стимулировать её новыми впечатлениями.

Миф: Новизна вызывает стресс, значит, вредна.
Правда: Умеренный стресс тренирует нервную систему и способствует росту нейронных связей.

Сон и психология

Хроническая рутина нередко сопровождается бессонницей и чувством "жизненного застоя". Меняя детали — место чтения, вечерний напиток, свет в спальне — вы помогаете мозгу расслабляться. Психологи отмечают, что даже смена времени пробуждения на 15 минут может повысить энергию и настроение.

3 интересных факта

  1. Мозг потребляет до 20% энергии тела, и новые задачи заставляют его использовать этот ресурс эффективнее.
  2. Люди, часто меняющие привычки, лучше справляются со стрессом и быстрее адаптируются к переменам.
  3. Даже чтение вслух активирует больше участков мозга, чем молчаливое чтение — попробуйте это как новую привычку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онколог Александр Серяков: рак груди на ранней стадии почти полностью излечим сегодня в 14:26
Онколог назвал ошибки, которые мешают вовремя выявить рак молочной железы

Онколог Александр Серяков напомнил: рак груди — не приговор. При своевременном обращении болезнь излечима, особенно на первой и второй стадиях. Главное — не игнорировать тревожные симптомы.

Читать полностью » В Дагестане пять человек заразились ботулизмом после домашних консервов — врачи борются за их жизнь сегодня в 14:10
Врачи борются за жизни пострадавших от ботулизма после домашних консервов

Пять жителей Дагестана попали в больницу с тяжёлой формой ботулизма после употребления домашних консервов. Врачи спасают пациентов и напоминают: токсин не имеет вкуса и запаха, но смертельно опасен.

Читать полностью » Сырая и варёная брокколи по-разному влияют на усвоение витаминов и клетчатки сегодня в 13:48
Нелюбимая с детства капуста оказалась суперфудом: почему брокколи спасает от болезней

Брокколи — источник витаминов и клетчатки, полезный для сердца, костей и иммунитета. Узнайте, как правильно готовить и кому стоит ограничить употребление.

Читать полностью » Гематолог Олег Кузнецов рассказал, как питание влияет на вязкость крови сегодня в 13:45
Врач перечислил продукты, повышающие риск тромбоза и сердечных осложнений

Гематолог Олег Кузнецов объяснил, почему сгущение крови может быть опасно и какие продукты стоит ограничить, чтобы снизить риск тромбов, инсульта и инфаркта.

Читать полностью » Акушер-гинеколог Лариса Фаткуллина рассказала, как правильно подготовиться к партнёрским родам сегодня в 13:29
Партнёрские роды: врач объяснила, когда папа — лучший помощник для роженицы

Партнёрские роды становятся всё популярнее. Акушер-гинеколог Лариса Фаткуллина рассказала, зачем мужчине быть в родзале, как к этому подготовиться и что действительно помогает женщине в родах.

Читать полностью » Врач Ирина Сергеева рассказала, как правильно париться в бане и кому это противопоказано сегодня в 13:14
Баня — польза или риск: врач объяснила, кому нельзя в парную

Баня может стать источником здоровья или проблем — всё зависит от того, как париться. Врач Ирина Сергеева объяснила, как извлечь максимум пользы и избежать перегрева.

Читать полностью » Минздрав Башкирии сообщил о спасении ребёнка с инородным телом в бронхах сегодня в 12:48
Девятилетний ребёнок едва не задохнулся: врачи Уфы провели уникальную операцию

В Уфе врачи спасли девятилетнего мальчика, вдохнувшего пластиковый наконечник от ручки. Инородное тело удалось извлечь с помощью бронхоскопии, и ребёнок полностью выздоровел.

Читать полностью » Напиток голубая матча богат антиоксидантами и поддерживает здоровье кожи и мозга — отмечает диетолог Анна Ковальчук сегодня в 12:48
Зелёная устарела: почему все переходят на голубую матчу и что в ней особенного

Голубая матча — напиток с чарующим цветом и мощными антиоксидантными свойствами. Узнайте, как он помогает улучшить кожу, память и настроение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Природные материалы помогают защитить корни растений зимой от промерзания — Ирина Ларина
Дом
Регулярная чистка ванной предотвращает появление грибка и неприятного запаха — советы специалистов
Наука
Дур-Милнер: направление ветров на планетах-гигантах зависит от глубины конвективных потоков
Авто и мото
Jeep прекращает продажи Wrangler в Европе и сосредотачивается на рынке США
Туризм
Замок Вианден, долина Мозеля и тропа Мюллерталя: как провести 3 дня в Люксембурге
Технологии
Apple усилила экологическую стратегию, закупив 650 МВт чистой энергии
Садоводство
Базальтовая пыль действует как долговременное удобрение для садовых культур
Питомцы
Кошки воруют еду у других чаще всего из-за соперничества, чувства голода или стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet