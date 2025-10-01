Город в парке, а не парк в городе: Екатеринбург может получить зелёное сердце
В Екатеринбурге обсуждают создание нового масштабного общественного пространства, которое объединит территории от стадиона "Динамо" до Харитоновского парка и Храма-на-Крови. Проект был представлен на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 30 сентября.
Предложение от Артемия Лебедева
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказал свою версию будущего названия парка:
"Большой городской парк — это серьезная заявка. Много биологов, ботаников, всяких флористов, цветочников и так далее должны всем этим заниматься. Но появится главный парк, возможно, он будет сокращенно называться Главпарк", — предположил Лебедев.
Масштаб и сроки проекта
Инициатором строительства выступила компания Prinzip. Согласно представленным планам:
-
площадь парка превысит 20 гектаров;
-
работы планируют завершить до 2030 года;
-
территория объединит несколько ключевых городских пространств, что сделает парк крупнейшей зеленой зоной Екатеринбурга.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru