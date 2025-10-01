Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Город в парке, а не парк в городе: Екатеринбург может получить зелёное сердце

Артемий Лебедев предложил назвать будущий парк Екатеринбурга "Главпарк"

В Екатеринбурге обсуждают создание нового масштабного общественного пространства, которое объединит территории от стадиона "Динамо" до Харитоновского парка и Храма-на-Крови. Проект был представлен на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 30 сентября.

Предложение от Артемия Лебедева

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказал свою версию будущего названия парка:

"Большой городской парк — это серьезная заявка. Много биологов, ботаников, всяких флористов, цветочников и так далее должны всем этим заниматься. Но появится главный парк, возможно, он будет сокращенно называться Главпарк", — предположил Лебедев.

Масштаб и сроки проекта

Инициатором строительства выступила компания Prinzip. Согласно представленным планам:

  • площадь парка превысит 20 гектаров;

  • работы планируют завершить до 2030 года;

  • территория объединит несколько ключевых городских пространств, что сделает парк крупнейшей зеленой зоной Екатеринбурга.

