Цветущий кустарник
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:40

Центр России вырвется из холодной ловушки: когда готовиться к настоящему майскому теплу

К началу мая в центре России постепенно потеплеет, а к пятому числу температура может приблизиться к двадцати градусам, рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. О том, почему холод задержался в центральных регионах, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Шувалов отметил, что потепление начнется после прекращения влияния Балтийского циклона. По его словам, уже в ближайшие выходные в центре России вырастет атмосферное давление, появится солнце, а температура начнет повышаться.

"В субботу-воскресенье полностью исчезнет влияние Балтийского циклона. Температура повысится в субботу до двенадцати-тринадцати градусов тепла, а в воскресенье станет еще на два градуса выше. На западе европейской территории, в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Великих Луках это произойдет на сутки раньше", — рассказал Шувалов.

В центре России первого мая, по словам синоптика, еще будет относительно прохладно: днем около семи градусов, также сохранится вероятность небольших дождей.

К пятому-шестому мая температура может подняться почти до градусов градусов выше ноля. По словам метеоролога, предстоящее потепление станет только началом более комфортной майской погоды.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

