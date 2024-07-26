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Волгоградский криминальный авторитет командует снайперской ротой на СВО
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Волгоградский криминальный авторитет командует снайперской ротой на СВО

Волгоградский кримринальный авторитет Алиентдин Махмудов, попавший из колонии в отряд "Шторм Z", возглавил снайперскую роту в зоне СВО, подписав новый контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает портал V1.RU.

"Сейчас я командир специальной роты снайперов. Весной 2024 года, так как у меня есть высшее образование, я за полтора месяца прошёл военные курсы в Молькино, и мне присвоили звание лейтенанта, — рассказал бывший заключённый.

По словам Махмудова, по истечении срока службы в "Шторме Z" он решил подписать новый контракт, но уже как доброволец, а не заключённый. Под командованием военнослужащего находятся земляки из Волгограда.

Ранее Махмудов встретился с первым заместителем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым. Командир отметил, что депутат проявляет интерес к ситуации в зоне спецоперации и нуждам бойцов ВС РФ и оказывает гуманитарную помощь.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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