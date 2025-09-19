iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи

Команда iFixit продолжает разбирать новинки Apple и делиться техническими подробностями. На этот раз специалисты заглянули внутрь нового внешнего аккумулятора MagSafe Battery, выпущенного специально для модели iPhone Air. Цена устройства составила $99 (примерно 8200 рублей).

Что показал разбор

Эксперты отметили, что конструкция у пауэрбанка относительно простая: крышка снимается после нагрева и аккуратного поддевания, а сам аккумулятор отсоединяется с помощью электрического тока — метод, который Apple применяет в своих устройствах начиная с iPhone 16.

Внутри оказался аккумулятор ёмкостью 3149 мАч - именно такой же элемент питания стоит и в самом iPhone Air.

"В MagSafe Battery используется тот же аккумулятор, что и в iPhone Air", — сообщили эксперты iFixit.

Сравнение характеристик

Устройство Ёмкость батареи Особенность iPhone Air 3149 мАч Встроенный элемент MagSafe Battery 3149 мАч Съёмный, внешний модуль

Почему заряжает только на 65%

Хотя кажется, что внешний аккумулятор с такой же ёмкостью должен полностью восполнять заряд смартфона, на практике это не так. По словам Apple, MagSafe Battery способен восстановить лишь около 65% заряда. Это связано с потерями энергии в процессе беспроводной зарядки: часть ёмкости тратится на сам процесс передачи тока и нагрев.

Советы шаг за шагом для пользователей

Перед использованием полностью зарядите MagSafe Battery. Для максимальной эффективности прикладывайте аккумулятор к iPhone Air плотно, без чехлов с металлическими вставками. Помните, что реальный запас энергии ниже номинального. Планируйте подзарядку заранее. При возможности используйте проводное соединение Lightning/USB-C — так потери будут меньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать на полную зарядку iPhone Air.

→ Последствие: смартфон останется недозаряженным.

→ Альтернатива: воспринимать MagSafe Battery как вспомогательный источник энергии.

Ошибка: использовать устройство в толстом чехле.

→ Последствие: ухудшение магнитного сцепления и снижение эффективности.

→ Альтернатива: применять оригинальные MagSafe-чехлы.

Ошибка: хранить пауэрбанк разряженным.

→ Последствие: сокращение срока службы.

→ Альтернатива: держать заряд хотя бы на уровне 50%.

А что если…

…нужна полная подзарядка? Придётся носить с собой кабель и адаптер.

…использовать MagSafe Battery с другими моделями iPhone? Возможно, но эффективность зависит от совместимости.

…нужен больший запас энергии? Стоит обратить внимание на пауэрбанки с ёмкостью 5000-10000 мАч.

Плюсы и минусы MagSafe Battery

Плюсы Минусы Компактность и лёгкость Заряжает только на 65% Идеальная совместимость с iPhone Air Потери при беспроводной зарядке Удобное магнитное крепление Цена выше аналогичных по ёмкости пауэрбанков Поддержка фирменной экосистемы Apple Не подходит для долгих поездок без доступа к розетке

FAQ

Сколько стоит MagSafe Battery?

$99 или около 8200 рублей.

Можно ли использовать его с другими iPhone?

Да, но он оптимизирован под iPhone Air.

Сколько раз он заряжает iPhone Air?

Примерно на 65% от полной ёмкости.

Мифы и правда

Миф: ёмкость батареи совпадает с iPhone Air, значит, зарядит полностью.

Правда: из-за потерь при беспроводной передаче заряд восполняется лишь частично.

Миф: MagSafe Battery можно разбирать без риска.

Правда: для вскрытия требуется нагрев и специальный инструмент.

Миф: это полноценный пауэрбанк.

Правда: это скорее компактный вспомогательный аккумулятор для подзарядки в течение дня.

Интересные факты

Apple впервые применила метод демонтажа с помощью электрического тока в iPhone 16. iFixit традиционно оценивает ремонтопригодность устройств Apple низко из-за сложного доступа к элементам. MagSafe Battery стал самым лёгким внешним аккумулятором Apple за последние годы.

Исторический контекст