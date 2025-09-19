iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи
Команда iFixit продолжает разбирать новинки Apple и делиться техническими подробностями. На этот раз специалисты заглянули внутрь нового внешнего аккумулятора MagSafe Battery, выпущенного специально для модели iPhone Air. Цена устройства составила $99 (примерно 8200 рублей).
Что показал разбор
Эксперты отметили, что конструкция у пауэрбанка относительно простая: крышка снимается после нагрева и аккуратного поддевания, а сам аккумулятор отсоединяется с помощью электрического тока — метод, который Apple применяет в своих устройствах начиная с iPhone 16.
Внутри оказался аккумулятор ёмкостью 3149 мАч - именно такой же элемент питания стоит и в самом iPhone Air.
"В MagSafe Battery используется тот же аккумулятор, что и в iPhone Air", — сообщили эксперты iFixit.
Сравнение характеристик
|Устройство
|Ёмкость батареи
|Особенность
|iPhone Air
|3149 мАч
|Встроенный элемент
|MagSafe Battery
|3149 мАч
|Съёмный, внешний модуль
Почему заряжает только на 65%
Хотя кажется, что внешний аккумулятор с такой же ёмкостью должен полностью восполнять заряд смартфона, на практике это не так. По словам Apple, MagSafe Battery способен восстановить лишь около 65% заряда. Это связано с потерями энергии в процессе беспроводной зарядки: часть ёмкости тратится на сам процесс передачи тока и нагрев.
Советы шаг за шагом для пользователей
-
Перед использованием полностью зарядите MagSafe Battery.
-
Для максимальной эффективности прикладывайте аккумулятор к iPhone Air плотно, без чехлов с металлическими вставками.
-
Помните, что реальный запас энергии ниже номинального. Планируйте подзарядку заранее.
-
При возможности используйте проводное соединение Lightning/USB-C — так потери будут меньше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать на полную зарядку iPhone Air.
→ Последствие: смартфон останется недозаряженным.
→ Альтернатива: воспринимать MagSafe Battery как вспомогательный источник энергии.
-
Ошибка: использовать устройство в толстом чехле.
→ Последствие: ухудшение магнитного сцепления и снижение эффективности.
→ Альтернатива: применять оригинальные MagSafe-чехлы.
-
Ошибка: хранить пауэрбанк разряженным.
→ Последствие: сокращение срока службы.
→ Альтернатива: держать заряд хотя бы на уровне 50%.
А что если…
-
…нужна полная подзарядка? Придётся носить с собой кабель и адаптер.
-
…использовать MagSafe Battery с другими моделями iPhone? Возможно, но эффективность зависит от совместимости.
-
…нужен больший запас энергии? Стоит обратить внимание на пауэрбанки с ёмкостью 5000-10000 мАч.
Плюсы и минусы MagSafe Battery
|Плюсы
|Минусы
|Компактность и лёгкость
|Заряжает только на 65%
|Идеальная совместимость с iPhone Air
|Потери при беспроводной зарядке
|Удобное магнитное крепление
|Цена выше аналогичных по ёмкости пауэрбанков
|Поддержка фирменной экосистемы Apple
|Не подходит для долгих поездок без доступа к розетке
FAQ
Сколько стоит MagSafe Battery?
$99 или около 8200 рублей.
Можно ли использовать его с другими iPhone?
Да, но он оптимизирован под iPhone Air.
Сколько раз он заряжает iPhone Air?
Примерно на 65% от полной ёмкости.
Мифы и правда
-
Миф: ёмкость батареи совпадает с iPhone Air, значит, зарядит полностью.
Правда: из-за потерь при беспроводной передаче заряд восполняется лишь частично.
-
Миф: MagSafe Battery можно разбирать без риска.
Правда: для вскрытия требуется нагрев и специальный инструмент.
-
Миф: это полноценный пауэрбанк.
Правда: это скорее компактный вспомогательный аккумулятор для подзарядки в течение дня.
Интересные факты
-
Apple впервые применила метод демонтажа с помощью электрического тока в iPhone 16.
-
iFixit традиционно оценивает ремонтопригодность устройств Apple низко из-за сложного доступа к элементам.
-
MagSafe Battery стал самым лёгким внешним аккумулятором Apple за последние годы.
Исторический контекст
-
2020 год — Apple представила первый MagSafe Battery для iPhone 12.
-
2023 год — компания обновила линейку с увеличенной скоростью зарядки.
-
2025 год — выпуск версии для iPhone Air с новым методом фиксации батареи.
