Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
смартфон
смартфон
© flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи

Разбор iFixit показал: MagSafe Battery заряжает iPhone Air только на 65%

Команда iFixit продолжает разбирать новинки Apple и делиться техническими подробностями. На этот раз специалисты заглянули внутрь нового внешнего аккумулятора MagSafe Battery, выпущенного специально для модели iPhone Air. Цена устройства составила $99 (примерно 8200 рублей).

Что показал разбор

Эксперты отметили, что конструкция у пауэрбанка относительно простая: крышка снимается после нагрева и аккуратного поддевания, а сам аккумулятор отсоединяется с помощью электрического тока — метод, который Apple применяет в своих устройствах начиная с iPhone 16.

Внутри оказался аккумулятор ёмкостью 3149 мАч - именно такой же элемент питания стоит и в самом iPhone Air.

"В MagSafe Battery используется тот же аккумулятор, что и в iPhone Air", — сообщили эксперты iFixit.

Сравнение характеристик

Устройство Ёмкость батареи Особенность
iPhone Air 3149 мАч Встроенный элемент
MagSafe Battery 3149 мАч Съёмный, внешний модуль

Почему заряжает только на 65%

Хотя кажется, что внешний аккумулятор с такой же ёмкостью должен полностью восполнять заряд смартфона, на практике это не так. По словам Apple, MagSafe Battery способен восстановить лишь около 65% заряда. Это связано с потерями энергии в процессе беспроводной зарядки: часть ёмкости тратится на сам процесс передачи тока и нагрев.

Советы шаг за шагом для пользователей

  1. Перед использованием полностью зарядите MagSafe Battery.

  2. Для максимальной эффективности прикладывайте аккумулятор к iPhone Air плотно, без чехлов с металлическими вставками.

  3. Помните, что реальный запас энергии ниже номинального. Планируйте подзарядку заранее.

  4. При возможности используйте проводное соединение Lightning/USB-C — так потери будут меньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на полную зарядку iPhone Air.
    → Последствие: смартфон останется недозаряженным.
    → Альтернатива: воспринимать MagSafe Battery как вспомогательный источник энергии.

  • Ошибка: использовать устройство в толстом чехле.
    → Последствие: ухудшение магнитного сцепления и снижение эффективности.
    → Альтернатива: применять оригинальные MagSafe-чехлы.

  • Ошибка: хранить пауэрбанк разряженным.
    → Последствие: сокращение срока службы.
    → Альтернатива: держать заряд хотя бы на уровне 50%.

А что если…

  • …нужна полная подзарядка? Придётся носить с собой кабель и адаптер.

  • …использовать MagSafe Battery с другими моделями iPhone? Возможно, но эффективность зависит от совместимости.

  • …нужен больший запас энергии? Стоит обратить внимание на пауэрбанки с ёмкостью 5000-10000 мАч.

Плюсы и минусы MagSafe Battery

Плюсы Минусы
Компактность и лёгкость Заряжает только на 65%
Идеальная совместимость с iPhone Air Потери при беспроводной зарядке
Удобное магнитное крепление Цена выше аналогичных по ёмкости пауэрбанков
Поддержка фирменной экосистемы Apple Не подходит для долгих поездок без доступа к розетке

FAQ

Сколько стоит MagSafe Battery?
$99 или около 8200 рублей.

Можно ли использовать его с другими iPhone?
Да, но он оптимизирован под iPhone Air.

Сколько раз он заряжает iPhone Air?
Примерно на 65% от полной ёмкости.

Мифы и правда

  • Миф: ёмкость батареи совпадает с iPhone Air, значит, зарядит полностью.
    Правда: из-за потерь при беспроводной передаче заряд восполняется лишь частично.

  • Миф: MagSafe Battery можно разбирать без риска.
    Правда: для вскрытия требуется нагрев и специальный инструмент.

  • Миф: это полноценный пауэрбанк.
    Правда: это скорее компактный вспомогательный аккумулятор для подзарядки в течение дня.

Интересные факты

  1. Apple впервые применила метод демонтажа с помощью электрического тока в iPhone 16.

  2. iFixit традиционно оценивает ремонтопригодность устройств Apple низко из-за сложного доступа к элементам.

  3. MagSafe Battery стал самым лёгким внешним аккумулятором Apple за последние годы.

Исторический контекст

  • 2020 год — Apple представила первый MagSafe Battery для iPhone 12.

  • 2023 год — компания обновила линейку с увеличенной скоростью зарядки.

  • 2025 год — выпуск версии для iPhone Air с новым методом фиксации батареи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iPhone 17 Pro выдержал падения без повреждений в новых утечках сегодня в 10:17

Он упал, но не разбился: iPhone 17 уже тестируют на прочность, и результаты удивляют

Журналист опубликовал видео с тестами iPhone 17 и 17 Pro: падения и попытки поцарапать экран. Гаджеты выдержали, но эксперты советуют дождаться независимых проверок.

Читать полностью » Samsung обновит почти 50 устройств до One UI 8 на Android 16 — SamMobile сегодня в 9:18

Обновление весом в 10 гигов и кучу нервов: стоит ли спешить ставить обновление на Samsung

Samsung готовит обновление One UI 8 на базе Android 16 для почти 50 устройств. Какие модели получат прошивку и что нового ждёт пользователей?

Читать полностью » Владельцы Mac Studio не могут установить macOS Tahoe — система откатывается на Sequoia сегодня в 9:11

Установил, перезагрузил — и попал в прошлое: как macOS Tahoe играет в прятки

После выхода macOS Tahoe владельцы Mac Studio с M3 Ultra столкнулись с ошибкой: система не устанавливается и откатывается на Sequoia.

Читать полностью » Skate вернулась спустя 15 лет — новая часть вышла в раннем доступе сегодня в 8:18

Skate вернулся, но не тот: почему фанаты радуются и злятся одновременно

Спустя 15 лет серия Skate вернулась с новой частью — skate. Почему игра вызвала такой ажиотаж и почему отзывы оказались неоднозначными?

Читать полностью » На премиальных холодильниках Samsung появились рекламные баннеры сегодня в 8:11

На дверце холодильника теперь скидки и акции: Samsung сделала апдейт, о котором жалеют все

Владельцы премиальных холодильников Samsung возмущены: после обновления на сенсорных дисплеях появилась встроенная реклама, которую нельзя отключить.

Читать полностью » В Европе начали продавать обновлённую PS5 с SSD на 825 ГБ сегодня в 7:18

Сюрприз в коробке: купил PlayStation 5, а памяти — меньше, чем ожидал

Sony выпустила обновлённую PS5 с SSD на 825 ГБ. Почему компания вернулась к меньшему объёму памяти и что это значит для игроков?

Читать полностью » Microsoft встроила искусственный интеллект в сегодня в 7:11

Пишет, редактирует, резюмирует — и всё это «Блокнот»: как изменился старый знакомый

Microsoft добавила в «Блокнот» для Windows 11 функции искусственного интеллекта. Теперь сводка и рерайт работают офлайн — но только на новых ПК.

Читать полностью » В России лишь 23 % компаний автоматизировали активную кибербезопасность сегодня в 6:22

Цифровые дыры изнутри: почему российские компании не готовы к реальным атакам

Исследование показало: треть российских компаний не использует DevSecOps. Почему это риск и как бизнесу внедрять безопасную разработку правильно?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сабрина Карпентер станет ведущей и музыкальным гостем Saturday Night Live 18 октября на NBC
Спорт и фитнес

15-минутная тренировка с лавкой для ног, пресса и рук — комплекс Ии Зориной
Наука

Учёные обнаружили радужную шерсть у 10 групп млекопитающих, включая грызунов и землероек
Еда

Яблочный уксус дома готовится 9–24 месяца и используется для салатов и настоек
Питомцы

Ветеринары объяснили, как выбрать переноску для кошки или собаки
Наука

Научное исследование доказало, что любители пива становятся заметнее для комаров из-за запаха
Садоводство

Трещины на коре плодовых деревьев опасны инфекциями и морозобоинами — предупреждают агрономы
Авто и мото

Эксперт Трушкова назвала восемь ключевых датчиков под капотом автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet