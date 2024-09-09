Суточная магнитная буря ожидается во вторник — прогноз синоптиков

Магнитная буря накроет Землю во вторник и продлится около суток

Во вторник вечером на Земле ожидается магнитная буря, продолжительность которой составит около суток. В северных регионах европейской части России существует вероятность наблюдения полярных сияний. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра "Фобос".

По его словам, Земля столкнется с двумя потоками солнечного вещества, которые могут объединиться в одну мощную магнитную бурю, начнется она после 18:00 во вторник и продлится до полудня среды. Наибольшая сила геомагнитных возмущений прогнозируется в ночные часы, сразу после полуночи.

Синоптик также отметил, что ожидаемые магнитные бури будут характеризоваться слабой и средней интенсивностью. При этом вероятность появления полярных сияний в северных районах европейской части России составляет около 30%.

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