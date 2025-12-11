Магнитная буря на подходе: как солнечные удары отразятся на самочувствии метеозависимых людей

Земля столкнулась с мощными плазменными ударами, пришедшими от Солнца, вызвавшими бурную магнитную активность. Об этом сообщает АБН24, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии.

Мощные солнечные вспышки

7 и 8 декабря два мощных плазменных удара достигли нашей планеты. Первый из них был вызван вспышкой уровня M8.1, а за ним последовал поток более плотной и быстрой плазмы, ставший следствием мощнейшей вспышки класса X1.1. Согласно данным специалистов, это событие спровоцировало сильную магнитную бурю, которая продолжает нарастать.

Утром 11 декабря второе облако плазмы внезапно достигло Земли, что привело к бурной ответной реакции магнитосферы. Ожидается, что магнитная буря достигнет своего пика ближе к вечеру того же дня.

"Магнитная буря, скорее всего, достигнет своего пика к вечеру", — сообщается в АБН24.

Влияние на здоровье и самочувствие

Особое внимание к своему состоянию должны уделить метеозависимые люди. Они рискуют столкнуться с неприятными симптомами, такими как сильные головные боли, повышенная раздражительность, апатия и сонливость. Также под угрозой оказались пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых возможны резкие скачки артериального давления.

Таким образом, влияние солнечной активности на Землю может оказать значительное воздействие на здоровье людей, особенно в период усиленной магнитной активности. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям быть особенно осторожными в это время.