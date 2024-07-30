В ближайшие три дня на Земле начнутся сильные магнитные бури. Об этом информировал в Telegram работник организации "Фобос", которая занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, Михаил Леус, информирует РИА Новости.

По данным специалиста, недавно проведённые прогнозы констатируют вполне большую возможность наступления сильного возмущения магнитного поля Земли в ближайшие несколько дней. Таким образом, сегодня магнитные бури могут достичь уровня G3. Начиная со среды, заканчивая четвергом, их показатель может снизиться до G2.

Специалист-метеоролог заявил, что сильное возмущение магнитного поля Земли должно было начаться ещё сегодня ночью. Однако действия магнитных бурь начали проявляться после 3:19 по московскому времени.

Фото: Flickr / NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)