В ближайшие три дня на Земле начнутся сильные магнитные бури. Об этом информировал в Telegram работник организации "Фобос", которая занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, Михаил Леус, информирует РИА Новости.
По данным специалиста, недавно проведённые прогнозы констатируют вполне большую возможность наступления сильного возмущения магнитного поля Земли в ближайшие несколько дней. Таким образом, сегодня магнитные бури могут достичь уровня G3. Начиная со среды, заканчивая четвергом, их показатель может снизиться до G2.
Специалист-метеоролог заявил, что сильное возмущение магнитного поля Земли должно было начаться ещё сегодня ночью. Однако действия магнитных бурь начали проявляться после 3:19 по московскому времени.
Фото: Flickr / NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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