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«Магнит» увеличил выручку на 18,8% в первом полугодии 2024 года
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Выручка «Магнита» выросла на 18,8% в первом полугодии 2024 года: отчет компании

«Магнит» увеличил выручку на 18,8% в первом полугодии 2024 года

В первом полугодии 2024 года выручка ритейлера "Магнит" увеличилась на 18,8%, достигнув 1,46 трлн рублей, согласно отчету компании. Чистая розничная выручка поднялась на 20,3%, составив 1,45 трлн рублей.

Продажи на сопоставимой площади за отчетный период возросли на 10,7%, чему способствовал рост среднего чека на 9,9% и увеличение потока покупателей на 0,7%. Главную долю выручки обеспечивают магазины формата "у дома", увеличившие свои доходы на 18,1% до 995,7 млрд рублей. Выручка сети "Дикси" возросла на 14,4%, составив 158,1 млрд рублей. Супермаркеты, включая "Магнит Семейный" и "Магнит Экстра", показали рост на 5,2%, достигнув 127,9 млрд рублей, а дрогери-сеть — на 15,1%, составив 108,9 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 17%, составив 327,3 млрд рублей, однако рентабельность снизилась до 22,4%. EBITDA уменьшилась на 5,6%, составив 77,2 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 39,9%, достигнув 22,4 млрд рублей. Чистый долг на 30 июня 2024 года составил 744,6 млрд рублей. Капитальные затраты удвоились, достигнув 53,1 млрд рублей, что связано с обновлением транспорта и редизайном.

Фото: commons.wikimedia.org/MarSaf

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