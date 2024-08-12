Российские учёные приблизили создание процессоров для ИИ, по всем параметрам превосходящих кремниевые

Учёные Российского квантового центра создали точную компьютерную модель перспективного магнитоэлектрического спин-орбитального (МЭСО) логического устройства для микроэлектроники будущего, сообщила в понедельник пресс-служба РКЦ.
Разработка стала частью совместного с коллегами и Бэйханского университета, Китай, и университета Маринги в Бразилии научного проекта, стартовавшего в 2023 году. Участие российских специалистов в нём поддержано соглашением Минобрнауки РФ.
В РКЦ разработаны высокоточные микромагнитная и макроспиновая модели для численного моделирования, с помощью которых провели численный эксперимент по магнитоэлектрическому управлению динамикой намагниченности с спин-орбитальным считыванием магнитных состояний; по его результатам оценены скорость работы МЭСО-компонентов и их энергопотребление.
Руководствуясь этими данными, бразильские учёные синтезировали необходимые материалы и исследовали их физические свойства, а китайцы построили действующие прототипы МЭСО-элементов.
МЭСО считается завтрашним днём микроэлектроники — даже идущая в авангарде Intel обещает появление пригодной к практическому применению технологии не ранее чем через 10 лет. Эта превосходящая традиционные кремниевые чипы архитектура станет основой систем искусственного интеллекта.
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