Магнитные бури атакуют: кто рискует здоровьем в дни солнечной активности

Магнитные бури — явление, которое чаще всего обсуждают в новостях в связи с работой техники и космическими событиями. Но могут ли они реально влиять на здоровье человека?

Что известно науке

Врач общей практики и гастроэнтеролог Елена Павлова объясняет, что буря возникает из-за изменений магнитного поля Земли под воздействием солнечной активности. При этом приборы и технологии действительно реагируют на такие изменения. А вот с человеком все сложнее — у нас нет известных рецепторов, которые бы напрямую улавливали колебания магнитного поля.

Почему люди все же чувствуют перемены

По словам специалиста, магнитные бури нередко совпадают со сменой погоды, что может усиливать стресс у людей с хроническими заболеваниями. Особенно это касается тех, кто страдает гипертонией, стенокардией, перенес инфаркт или инсульт. Также сильнее реагируют пациенты с мигренью, эпилепсией, рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.

"При магнитных бурях уровень тревожности и кортизола в организме может повышаться, что ведет к обострению мигреней и депрессивных состояний. Может наблюдаться колебание артериального давления, возникают приступы стенокардии или аритмии, появляются слабость и головокружение. Все это способно привести к увеличению числа обращений за медицинской помощью", — говорит Павлова.

Как снизить влияние бурь

Врач советует:

контролировать артериальное давление, меньше соли и больше чистой воды;

принимать препараты магния для снижения тревожности;

строго следовать основной терапии;

ограничивать тяжелые физические и эмоциональные нагрузки;

отказаться от алкоголя, кофе и острой пищи;

спать не менее 8 часов;

регулярно проходить обследования.