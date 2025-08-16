Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Магнитные бури
Магнитные бури
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:15

Магнитные бури атакуют: кто рискует здоровьем в дни солнечной активности

Врач Павлова рассказала, как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Магнитные бури — явление, которое чаще всего обсуждают в новостях в связи с работой техники и космическими событиями. Но могут ли они реально влиять на здоровье человека?

Что известно науке

Врач общей практики и гастроэнтеролог Елена Павлова объясняет, что буря возникает из-за изменений магнитного поля Земли под воздействием солнечной активности. При этом приборы и технологии действительно реагируют на такие изменения. А вот с человеком все сложнее — у нас нет известных рецепторов, которые бы напрямую улавливали колебания магнитного поля.

Почему люди все же чувствуют перемены

По словам специалиста, магнитные бури нередко совпадают со сменой погоды, что может усиливать стресс у людей с хроническими заболеваниями. Особенно это касается тех, кто страдает гипертонией, стенокардией, перенес инфаркт или инсульт. Также сильнее реагируют пациенты с мигренью, эпилепсией, рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.

"При магнитных бурях уровень тревожности и кортизола в организме может повышаться, что ведет к обострению мигреней и депрессивных состояний. Может наблюдаться колебание артериального давления, возникают приступы стенокардии или аритмии, появляются слабость и головокружение. Все это способно привести к увеличению числа обращений за медицинской помощью", — говорит Павлова.

Как снизить влияние бурь

Врач советует:

  • контролировать артериальное давление, меньше соли и больше чистой воды;
  • принимать препараты магния для снижения тревожности;
  • строго следовать основной терапии;
  • ограничивать тяжелые физические и эмоциональные нагрузки;
  • отказаться от алкоголя, кофе и острой пищи;
  • спать не менее 8 часов;
  • регулярно проходить обследования.

"При соблюдении этих простых рекомендаций можно легче пережить магнитные бури и уменьшить их воздействие на здоровье", — подытожила врач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего сегодня в 10:04

Кофе и одиночество: почему чашка кофе наедине приносит больше радости – научное объяснение

Узнайте, как кофе влияет на настроение и энергию! Исследование выявило, что время употребления, усталость и обстановка влияют на эффект бодрости и удовольствия от кофе.

Читать полностью » В Красноярске провели уникальную операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией сегодня в 9:16

Две операции не помогли — и только эта изменила всё: история из Красноярска

В Красноярске впервые провели уникальную операцию при эпилепсии, не поддающейся лечению таблетками. Женщина ждала этот шанс почти всю жизнь.

Читать полностью » В Нью-Йорке растет число жертв легионеллеза: что нужно знать о болезни сегодня в 9:04

Четвертая смерть от легионеллеза: больницы Нью-Йорка под прицелом инфекции

В Нью-Йорке зафиксирована четвертая смерть от легионеллеза! Источник инфекции обнаружен в градирнях городских зданий, включая больницы. Власти принимают меры.

Читать полностью » Инфекционист Неронов рассказал, сколько ждать после обработки растений перед сбором урожая сегодня в 8:12

Пестициды и удобрения: сколько они остаются в вашем урожае

Врач рассказал, сколько ждать после обработки сада или огорода, чтобы урожай был безопасен. Этот срок зависит не только от химии, но и от вида растения.

Читать полностью » Израильские учёные выяснили, что работающие мужчины-пенсионеры живут дольше сегодня в 8:04

Секрет мужского долголетия: вот почему выход на пенсию может быть опасен для здоровья

Исследование показало: работающие мужчины-пенсионеры живут дольше и счастливее. Узнайте, почему так важно оставаться активным после 60 лет и как правильно организовать свой досуг. Работа или отдых?

Читать полностью » Наркологи Подмосковья назвали тревожные признаки формирующейся алкогольной зависимости сегодня в 7:19

Тревожные сигналы: как понять, что алкоголь уже управляет вашей жизнью

Врачи рассказали, как отличить привычку к алкоголю от зависимости. Эти признаки помогут вовремя заметить проблему и обратиться за помощью.

Читать полностью » Альтернатива рентгену: почему врачи чаще назначают колоноскопию сегодня в 7:04

Жизненно важный препарат исчез: пациентов отправляют на колоноскопию – чем это опасно

В России выросло число колоноскопий из-за дефицита сульфата бария. Почему это опасно для пациентов и какие есть альтернативы? Разбираемся в ситуации с диагностикой заболеваний ЖКТ.

Читать полностью » Неонатолог Покровская: грудное вскармливание возможно и с имплантами сегодня в 6:24

Грудное вскармливание и импланты: правда, которая ломает стереотипы

Неонатолог Кристина Покровская развеяла миф о том, что с грудными имплантами нельзя кормить ребёнка, подчеркнув важность молока для здоровья малыша.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Садоводство

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки
Красота и здоровье

Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках
Еда

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба
Авто и мото

На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru