Сердце и давление под ударом: как питание спасает организм во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь многие чувствуют себя хуже: появляется слабость, головная боль, скачет давление, портится настроение. Эти периоды особенно тяжело переносят метеозависимые люди и пожилые пациенты с хроническими заболеваниями. Однако, по словам врача-психоэндокринолога и президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, справиться с недомоганием можно, если соблюдать ряд простых правил.

"Следует обратить особое внимание на диету, в первую очередь снизить потребление соли: не досаливать пищу при готовке и за столом, исключить консервы, соленья, копчёности и другие продукты с высоким содержанием соли", — рассказал врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные возмущения — это колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. Они способны влиять на биоритмы человека, сосудистый тонус, артериальное давление и даже уровень гормонов стресса. Особенно чувствительны к этим изменениям люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями.

Во время магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды. Сердце работает с дополнительным усилием, из-за чего появляются симптомы:

• головная боль и головокружение;

• раздражительность и бессонница;

• перепады давления;

• утомляемость и апатия.

Кто входит в группу риска

Люди старше 50 лет.

Пациенты с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца.

Диабетики и люди с нарушением обмена веществ.

Женщины в период менопаузы.

Те, кто страдает хронической усталостью или вегетососудистой дистонией.

Для таких людей буря — не просто природное явление, а стресс для организма.

Диета во время магнитных бурь

Питание — один из ключевых способов облегчить состояние. Богомолов советует временно отказаться от всего, что задерживает воду в организме и провоцирует скачки давления.

Что исключить:

• соль, солёные закуски, копчёности, консервы;

• жирное мясо, колбасы, фастфуд;

• кофе, алкоголь и энергетики.

Что добавить:

• овощи и зелень;

• кисломолочные продукты;

• рыбу, гречку, овсянку;

• продукты с магнием и калием (бананы, шпинат, орехи).

Эти микроэлементы помогают стабилизировать сердечный ритм и снизить раздражительность.

Сравнение: рацион в обычные дни и во время бурь