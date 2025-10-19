Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:44

Сердце и давление под ударом: как питание спасает организм во время магнитных бурь

Врач Михаил Богомолов рассказал, как помочь организму во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь многие чувствуют себя хуже: появляется слабость, головная боль, скачет давление, портится настроение. Эти периоды особенно тяжело переносят метеозависимые люди и пожилые пациенты с хроническими заболеваниями. Однако, по словам врача-психоэндокринолога и президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, справиться с недомоганием можно, если соблюдать ряд простых правил.

"Следует обратить особое внимание на диету, в первую очередь снизить потребление соли: не досаливать пищу при готовке и за столом, исключить консервы, соленья, копчёности и другие продукты с высоким содержанием соли", — рассказал врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные возмущения — это колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. Они способны влиять на биоритмы человека, сосудистый тонус, артериальное давление и даже уровень гормонов стресса. Особенно чувствительны к этим изменениям люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями.

Во время магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды. Сердце работает с дополнительным усилием, из-за чего появляются симптомы:
• головная боль и головокружение;
• раздражительность и бессонница;
• перепады давления;
• утомляемость и апатия.

Кто входит в группу риска

  • Люди старше 50 лет.

  • Пациенты с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца.

  • Диабетики и люди с нарушением обмена веществ.

  • Женщины в период менопаузы.

  • Те, кто страдает хронической усталостью или вегетососудистой дистонией.

Для таких людей буря — не просто природное явление, а стресс для организма.

Диета во время магнитных бурь

Питание — один из ключевых способов облегчить состояние. Богомолов советует временно отказаться от всего, что задерживает воду в организме и провоцирует скачки давления.

Что исключить:
• соль, солёные закуски, копчёности, консервы;
• жирное мясо, колбасы, фастфуд;
• кофе, алкоголь и энергетики.

Что добавить:
• овощи и зелень;
• кисломолочные продукты;
• рыбу, гречку, овсянку;
• продукты с магнием и калием (бананы, шпинат, орехи).

Эти микроэлементы помогают стабилизировать сердечный ритм и снизить раздражительность.

Сравнение: рацион в обычные дни и во время бурь

Категория продуктов Обычный рацион Во время магнитных бурь
Соль и приправы До 5 г соли в день Не более 2 г, желательно исключить
Кофе и чай 1-2 чашки кофе, крепкий чай Только травяные настои
Мясо Любые виды Нежирная птица, рыба
Алкоголь Умеренно допустим Полный отказ
Фрукты и овощи По сезону Обязательно ежедневно

Полезно ли кратковременное голодание

Специалист отметил, что небольшие периоды разгрузки - отказ от плотного ужина или лёгкое однодневное голодание — могут облегчить самочувствие во время магнитных бурь. Такой подход снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает организму адаптироваться.

Однако Богомолов подчеркнул, что людям с сахарным диабетом это противопоказано, поскольку может вызвать гипогликемию - резкое падение уровня сахара в крови.

Вместо голодания им рекомендуется просто уменьшить объём пищи, есть небольшими порциями и контролировать уровень сахара.

Советы шаг за шагом: как пережить магнитную бурю

  1. Пейте больше воды. Не менее 1,5 литров в день, особенно при жаре.

  2. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время.

  3. Снижайте физическую нагрузку. Тренировки стоит сократить, заменив их прогулками.

  4. Ограничьте стресс. Избегайте конфликтов и эмоциональных перегрузок.

  5. Следите за давлением и сахаром. Измеряйте показатели утром и вечером.

Пожилым людям врач советует быть особенно внимательными: в этом возрасте реакция на магнитные возмущения выражена сильнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить кофе для повышения бодрости.
    Последствие: Повышение давления и учащённое сердцебиение.
    Альтернатива: Зелёный чай или настой мелиссы.

  • Ошибка: Полностью отказываться от пищи на сутки.
    Последствие: Усталость, гипогликемия, слабость.
    Альтернатива: Лёгкие овощные супы и дробное питание.

  • Ошибка: Игнорировать головную боль и усталость.
    Последствие: Снижение работоспособности и бессонница.
    Альтернатива: Тёплый душ, дыхательные упражнения, отдых.

А что если симптомы не проходят

Если головная боль, тошнота или скачки давления сохраняются дольше трёх дней, стоит обратиться к терапевту или кардиологу. Иногда за симптомами метеозависимости скрываются более серьёзные заболевания: гипертония, анемия или нарушения эндокринной системы.

Особенно важно контролировать состояние людям с диабетом: магнитные колебания могут влиять на уровень сахара и чувствительность к инсулину.

FAQ

Как понять, что началась магнитная буря?
Информацию можно узнать в прогнозах геомагнитной активности. Симптомы — головная боль, сонливость, раздражительность.

Можно ли принимать успокоительные?
Да, но только лёгкие средства на растительной основе — валериану, пустырник, мелиссу.

Помогают ли витамины при метеозависимости?
Да, особенно магний и калий — они поддерживают работу сердца и нервной системы.

Мифы и правда

Миф: Магнитные бури опасны для всех.
Правда: Чувствительны к ним лишь 10-15% людей, в основном с хроническими заболеваниями.

Миф: Нужно пить меньше воды, чтобы не нагружать почки.
Правда: При дефиците жидкости кровь густеет, и самочувствие только ухудшается.

Миф: Метеозависимость — это выдумка.
Правда: Это физиологическая реакция, подтверждённая исследованиями влияния геомагнитных полей.

Сон и психология

Магнитные бури нередко вызывают тревожность и нарушения сна. Чтобы легче адаптироваться, полезно соблюдать вечерние ритуалы: проветрить комнату, выключить гаджеты за час до сна, сделать дыхательную гимнастику. Лёгкий ужин и спокойная музыка помогут нормализовать эмоциональный фон.

Психологи также рекомендуют воспринимать бурю не как угрозу, а как временное явление, к которому организм способен адаптироваться.

