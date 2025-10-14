Магнитные бури атакуют: врачи рассказали, кому стоит остаться дома

Когда в новостях сообщают о приближении магнитных бурь, многие воспринимают это как очередной тревожный сигнал. У части людей действительно ухудшается самочувствие — появляется головная боль, скачет давление, кружится голова, портится настроение. Врачи называют такое состояние метеозависимостью, и, хотя это не болезнь, она способна доставить серьёзный дискомфорт.

"У каждого человека индивидуальная реакция на магнитные бури. Чувствительным россиянам стоит оставаться дома, не садиться за руль и не перенапрягаться, чтобы не допустить скачков давления", — рассказала иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, главная задача в такие дни — снизить нагрузку на организм, обеспечить покой и поддерживать водный баланс.

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами плазмы с поверхности Солнца. Когда солнечный ветер достигает планеты, он искажает магнитосферу.

Организм человека, особенно чувствительный к изменениям электромагнитных полей, реагирует на это скачками артериального давления, нарушением сна и повышенной утомляемостью. У людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов могут возникать обострения.

Метеозависимость чаще наблюдается у женщин, пожилых людей и тех, кто страдает гипертонией, мигренями или вегетососудистой дистонией.

Таблица "Как реагирует организм на магнитные бури"