Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:24

Магнитные бури атакуют: врачи рассказали, кому стоит остаться дома

Иммунолог Ярцева рассказала, как пережить магнитные бури без скачков давления

Когда в новостях сообщают о приближении магнитных бурь, многие воспринимают это как очередной тревожный сигнал. У части людей действительно ухудшается самочувствие — появляется головная боль, скачет давление, кружится голова, портится настроение. Врачи называют такое состояние метеозависимостью, и, хотя это не болезнь, она способна доставить серьёзный дискомфорт.

"У каждого человека индивидуальная реакция на магнитные бури. Чувствительным россиянам стоит оставаться дома, не садиться за руль и не перенапрягаться, чтобы не допустить скачков давления", — рассказала иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, главная задача в такие дни — снизить нагрузку на организм, обеспечить покой и поддерживать водный баланс.

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами плазмы с поверхности Солнца. Когда солнечный ветер достигает планеты, он искажает магнитосферу.

Организм человека, особенно чувствительный к изменениям электромагнитных полей, реагирует на это скачками артериального давления, нарушением сна и повышенной утомляемостью. У людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов могут возникать обострения.

Метеозависимость чаще наблюдается у женщин, пожилых людей и тех, кто страдает гипертонией, мигренями или вегетососудистой дистонией.

Таблица "Как реагирует организм на магнитные бури"

Система организма Возможные проявления Что помогает
Сердечно-сосудистая Повышение или падение давления, аритмия Контроль давления, приём назначенных препаратов
Нервная Раздражительность, тревожность, бессонница Спокойная обстановка, прогулки, дыхательные практики
Пищеварительная Тошнота, снижение аппетита Лёгкая пища, достаточное питьё
Мышечная Слабость, боли в спине и суставах Тёплая ванна, умеренная растяжка
Иммунная Обострение хронических воспалений Полноценный сон, витамины группы B и C

Что делать во время магнитных бурь (HowTo)

  1. Ограничьте активность. Если чувствуете слабость или головокружение, отложите физические нагрузки, поездки и тяжёлые дела.

  2. Следите за давлением. Держите под рукой тонометр и препараты, назначенные врачом. При скачках давления не занимайтесь самолечением.

  3. Пейте воду. Обезвоживание усиливает симптомы, поэтому важно пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день.

  4. Откажитесь от кофе и алкоголя. Они повышают давление и усиливают раздражительность. Лучше выбрать травяной чай, настой шиповника или воду с лимоном.

  5. Питайтесь легко. Отдавайте предпочтение овощам, кашам, рыбе и молочным продуктам. Избегайте жирной и острой пищи.

  6. Больше отдыхайте. Сон помогает восстановить нервную систему и снизить влияние перепадов давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать тренировки и физические нагрузки при недомогании.
    Последствие: головокружение, обмороки, повышение давления.
    Альтернатива: заменить спорт на спокойную прогулку или дыхательные упражнения.

  • Ошибка: пить кофе или энергетики для повышения тонуса.
    Последствие: скачок давления и сердцебиение.
    Альтернатива: зелёный чай или тёплая вода с мёдом.

  • Ошибка: игнорировать приём лекарств.
    Последствие: ухудшение самочувствия, риск гипертонического криза.
    Альтернатива: всегда иметь при себе препараты и принимать их по назначению врача.

Мифы и правда о магнитных бурях

Миф 1. Магнитные бури влияют на всех одинаково.
Правда. Реакция индивидуальна: одни не ощущают ничего, другие страдают от головных болей и бессонницы.

Миф 2. Помогают народные средства — соль, уксус, травы.
Правда. Эффективность таких методов не доказана, лучше полагаться на рекомендации врача.

Миф 3. От бурь защищают амулеты и медные браслеты.
Правда. Нет научных данных, подтверждающих их действие. Улучшение состояния связано скорее с психологическим эффектом.

Как подготовиться к магнитной буре

Прогнозы геомагнитной активности публикуются заранее, поэтому есть время подготовиться. За день-два до начала бури полезно:

  • высыпаться и ложиться спать не позже 23:00;

  • ограничить соль и алкоголь;

  • сбалансировать питание, включив продукты с магнием (гречку, орехи, зелень);

  • не перегружать нервную систему просмотром новостей и гаджетами до поздней ночи.

"В дни повышенной геомагнитной активности стоит всегда иметь при себе назначенные врачом препараты и не забывать их принимать. Также рекомендуется следить за давлением. В течение дня важно соблюдать водный баланс", — добавила Ярцева.

Исторический контекст

О влиянии Солнца на самочувствие людей впервые заговорили в XIX веке, когда учёные заметили совпадения между солнечными вспышками и сбоями в телеграфной связи. Позже медики обратили внимание на рост числа жалоб во время таких периодов.

Современные исследования подтверждают: магнитные бури действительно влияют на биоритмы и работу нервной системы, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Однако организм можно научить мягче реагировать на них — с помощью режима, правильного питания и заботы о себе.

