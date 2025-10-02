Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящий человек
Спящий человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:19

Кровь густеет, мозг задыхается: что происходит с телом во время геомагнитных возмущений

Врач Александра Филёва объяснила, как магнитная буря влияет на кровоток и мозг

Сегодня на Земле началась мощная магнитная буря, и по прогнозам специалистов, её воздействие может сохраняться несколько дней. Уже сейчас многие жалуются на головные боли, скачки давления, бессонницу и общее чувство усталости. Подобные реакции не случайны: геомагнитные возмущения напрямую отражаются на состоянии организма.

"Кровоток замедляется, кровь становится более густой, и клетки — особенно нервные — начинают испытывать небольшое кислородное голодание", — пояснила врач Александра Филёва.

Почему магнитные бури влияют на здоровье

В дни повышенной солнечной активности усиливается поток заряженных частиц, достигающих атмосферы Земли. Это влияет на магнитное поле планеты, а вместе с ним — и на людей. Чаще всего страдают те, у кого уже есть хронические болезни сердца и нервной системы.

Основные симптомы:

  • головная боль и тяжесть в висках,

  • скачки артериального давления,

  • слабость и сонливость,

  • бессонница,

  • чувство тревоги и раздражительность,

  • тяжесть в груди.

Сравнение: как реагирует организм

Группа людей Проявления Риск
Здоровые люди Незначительная усталость, сонливость Минимальный
Гипертоники Скачки давления, головные боли Высокий
Люди с сердечно-сосудистыми болезнями Боли в груди, одышка Очень высокий
Метеозависимые Нарушение сна, раздражительность Средний

Советы шаг за шагом

  1. Снизьте нагрузку — физическую и эмоциональную.

  2. Перенесите важные дела на другой день.

  3. Делайте неспешные прогулки на свежем воздухе.

  4. Соблюдайте питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде.

  5. Избегайте алкоголя, крепкого кофе и продуктов, задерживающих жидкость.

  6. Принимайте назначенные врачом лекарства, если есть хронические заболевания.

  7. Старайтесь раньше ложиться спать и поддерживать регулярный режим дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать симптомы → риск гипертонического криза → своевременно измерять давление.

  • Пить крепкий кофе и алкоголь → усиление нагрузки на сердце → заменить травяным чаем или водой.

  • Работать без отдыха → сильное переутомление и бессонница → устроить короткие паузы и дневной отдых.

А что если…

А что если человек не чувствует воздействия бури? Это не значит, что организм её никак не воспринимает. Учёные отмечают: даже у тех, кто не ощущает недомогания, в такие дни меняется сердечный ритм и вязкость крови. Поэтому полезно всё равно придерживаться щадящего режима.

FAQ

Как узнать, будет ли магнитная буря?
Прогнозы публикуют Росгидромет, а также специализированные сайты о космической погоде.

Какие лекарства стоит держать при себе метеочувствительным людям?
Тем, у кого хронические болезни, важно иметь препараты для контроля давления и сердца.

Можно ли заниматься спортом в дни магнитных бурь?
Да, но нагрузку нужно снизить: лучше прогулка или лёгкая растяжка, чем интенсивная тренировка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брокколи и сладкий перец при цистите обеспечивают витамин С и поддерживают иммунитет вчера в 21:04

Цистит можно обмануть: продукты, которые работают лучше лекарств

Узнайте, какие 5 продуктов помогут облегчить симптомы цистита и ускорят выздоровление. Не игнорируйте здоровье — выберите правильное питание.

Читать полностью » Коллагеновые пептиды улучшают состояние кожи, суставов и костей при регулярном приёме вчера в 20:01

Коллаген обещает молодость: что скрывают добавки

Узнайте, как коллаген может изменить ваше здоровье и красоту! Мы расскажем, как выбрать лучший продукт и не попасться на уловки производителей.

Читать полностью » Исследования: сидячий образ жизни более 10 часов в день повышает риск сердечной недостаточности на 40 % вчера в 19:54

Сердце не выдерживает стула: чем опасен каждый лишний час сидения

Сидячий образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте, как обойти эту опасность с простыми, но эффективными шагами.

Читать полностью » Утро решает судьбу сахара: привычки, которые ломают обмен веществ вчера в 18:46

Кимберли Роуз-Фрэнсис: греческий йогурт без сахара особенно полезен при риске скачков глюкозы

Узнайте, как утренняя рутина и простые привычки могут стабилизировать уровень сахара и снизить хроническое воспаление. Прочитайте советы диетологов.

Читать полностью » Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор вчера в 18:04

Маленький кусочек — большое действие: что может халва, о чём молчат этикетки

Халва — это не просто сладость. Она может помочь при стрессе, улучшить сон и поддержать здоровье. Но важно знать, как выбрать качественный продукт.

Читать полностью » Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов вчера в 17:55

Тревога в аэропорту: почему одни садятся в самолёт, а другие бегут от взлётной полосы

Избавьтесь от аэрофобии с помощью 7 эффективных шагов: от изучения статистики безопасных перелетов до практики дыхательных техник. Подробности внутри.

Читать полностью » Врачи: отказ от воды за обедом вызывает запоры и замедляет обмен веществ вчера в 17:23

Ели всухомятку, боялись пить — и зря: на этом строился самый живучий обман

Многие считают, что вода за столом мешает перевариванию и приводит к лишнему весу. Но что на самом деле происходит в организме?

Читать полностью » Краснуха особенно опасна для беременных — инфекция может вызвать врожденные пороки развития плода вчера в 16:38

Лёгкие симптомы — страшные последствия: скрытая опасность краснухи

В 2024 году в России зарегистрировано 258 случаев краснухи после долгого перерыва. Узнайте, почему вакцинация важна, особенно для будущих мам и детей.

Читать полностью »

Новости
Дом

Абсорбенты и ароматические масла нейтрализуют запахи еды в квартире
Туризм

Путешествие в Китай: главные достопримечательности и традиции Поднебесной
Технологии

SK Telecom сообщила об утечке данных 23 млн клиентов после кибератаки в 2025 году
СФО

ФНС потребовала банкротства "Новоуренгойской буровой компании" на 1,5 млрд рублей
Садоводство

Химические фунгициды применяются только при сильном поражении растений фитофторозом
УрФО

Минздрав: заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 8% за неделю
Еда

Эксперт: домашний паштет хранится в холодильнике не более четырёх дней
Авто и мото

Автоэксперт: грязный фильтр повышает расход топлива до 15 процентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet