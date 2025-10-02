Кровь густеет, мозг задыхается: что происходит с телом во время геомагнитных возмущений

Сегодня на Земле началась мощная магнитная буря, и по прогнозам специалистов, её воздействие может сохраняться несколько дней. Уже сейчас многие жалуются на головные боли, скачки давления, бессонницу и общее чувство усталости. Подобные реакции не случайны: геомагнитные возмущения напрямую отражаются на состоянии организма.

"Кровоток замедляется, кровь становится более густой, и клетки — особенно нервные — начинают испытывать небольшое кислородное голодание", — пояснила врач Александра Филёва.

Почему магнитные бури влияют на здоровье

В дни повышенной солнечной активности усиливается поток заряженных частиц, достигающих атмосферы Земли. Это влияет на магнитное поле планеты, а вместе с ним — и на людей. Чаще всего страдают те, у кого уже есть хронические болезни сердца и нервной системы.

Основные симптомы:

головная боль и тяжесть в висках,

скачки артериального давления,

слабость и сонливость,

бессонница,

чувство тревоги и раздражительность,

тяжесть в груди.

Сравнение: как реагирует организм