Магнитная буря ударила без предупреждения: врачи фиксируют массовое недомогание

Магнитные бури давно вызывают споры: одни считают их влиянием на здоровье мифом, другие связывают с ними недомогания и скачки давления. Сегодняшний случай стал особенно показательным, ведь буря произошла неожиданно и без каких-либо прогнозов.

Почему этот день уникален

"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду", — сообщили астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Обычно СМИ публикуют прогнозы, предупреждая о возможных вспышках на Солнце. И тогда часть специалистов утверждает: недомогания связаны скорее с самовнушением, чем с реальными процессами. Однако на этот раз бурю никто не ожидал — даже учёные.

Аргумент против самовнушения

"Сегодня всем представился просто фантастический случай. Никто людей "не пугал", и даже профессионалы не знали о том, что ночью случится магнитная буря. Это абсолютно устраняет возможность самовнушения", — отметил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

По его словам, если человек ощутил головные боли, слабость или скачки давления, не имея информации о буре, это свидетельствует о реальной чувствительности организма к колебаниям электромагнитного поля.

Симптомы метеочувствительности

Наиболее часто во время магнитных бурь проявляются:

чувство разбитости и тревоги;

головные боли;

сердцебиение, дискомфорт или боль в груди;

онемение, покалывание, ощущение "мурашек" по коже;

скачки артериального давления.

Такие признаки особенно характерны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Мифы и правда

Миф: магнитные бури влияют только на метеозависимых.

Правда: даже здоровые люди могут временно почувствовать недомогание. Миф: всё объясняется исключительно самовнушением.

Правда: сегодняшняя неожиданная буря показала — реакция организма может быть объективной. Миф: к бурям можно привыкнуть.

Правда: чувствительность у каждого индивидуальна и может сохраняться годами.

Заключение

Неожиданная магнитная буря стала своеобразным "естественным экспериментом", доказав, что самочувствие многих людей действительно связано с солнечной активностью. Для тех, кто отметил у себя ухудшение здоровья именно в этот период, важно следить за состоянием сосудов и сердца и при необходимости обращаться к врачу.