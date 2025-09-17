Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Магнитные бури
Магнитные бури
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:13

Магнитная буря ударила без предупреждения: врачи фиксируют массовое недомогание

Константин Спахов: уникальная магнитная буря исключила фактор самовнушения

Магнитные бури давно вызывают споры: одни считают их влиянием на здоровье мифом, другие связывают с ними недомогания и скачки давления. Сегодняшний случай стал особенно показательным, ведь буря произошла неожиданно и без каких-либо прогнозов.

Почему этот день уникален

"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду", — сообщили астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Обычно СМИ публикуют прогнозы, предупреждая о возможных вспышках на Солнце. И тогда часть специалистов утверждает: недомогания связаны скорее с самовнушением, чем с реальными процессами. Однако на этот раз бурю никто не ожидал — даже учёные.

Аргумент против самовнушения

"Сегодня всем представился просто фантастический случай. Никто людей "не пугал", и даже профессионалы не знали о том, что ночью случится магнитная буря. Это абсолютно устраняет возможность самовнушения", — отметил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

По его словам, если человек ощутил головные боли, слабость или скачки давления, не имея информации о буре, это свидетельствует о реальной чувствительности организма к колебаниям электромагнитного поля.

Симптомы метеочувствительности

Наиболее часто во время магнитных бурь проявляются:

  • чувство разбитости и тревоги;

  • головные боли;

  • сердцебиение, дискомфорт или боль в груди;

  • онемение, покалывание, ощущение "мурашек" по коже;

  • скачки артериального давления.

Такие признаки особенно характерны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Мифы и правда

  1. Миф: магнитные бури влияют только на метеозависимых.
    Правда: даже здоровые люди могут временно почувствовать недомогание.

  2. Миф: всё объясняется исключительно самовнушением.
    Правда: сегодняшняя неожиданная буря показала — реакция организма может быть объективной.

  3. Миф: к бурям можно привыкнуть.
    Правда: чувствительность у каждого индивидуальна и может сохраняться годами.

Заключение

Неожиданная магнитная буря стала своеобразным "естественным экспериментом", доказав, что самочувствие многих людей действительно связано с солнечной активностью. Для тех, кто отметил у себя ухудшение здоровья именно в этот период, важно следить за состоянием сосудов и сердца и при необходимости обращаться к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гинеколог Анастасия Слизова: короткая юбка не вызывает цистит, болезнь провоцируют инфекции сегодня в 8:27

Тёплая одежда не спасает от инфекций: настоящая защита в другом

Короткая юбка не вызывает болезни, но переохлаждение может ослабить иммунитет и спровоцировать воспаления. Как одеваться и чего избегать зимой?

Читать полностью » Россия внедряет сертификаты для детей с ожирением: спорт и врачи бесплатно сегодня в 7:37

Государство оплатит спорт и диетологов для детей – вот как это изменит здоровье нации

В России предложили выдавать родителям сертификаты для борьбы с детским ожирением. Программа обеспечит бесплатный доступ к диетологам, спортивным секциям и медицинским обследованиям.

Читать полностью » Иммунолог Парецкая: витамин D эффективен только в комплексе с магнием, цинком и K2 сегодня в 7:24

Крем от солнца блокирует витамин D сильнее, чем зима

Витамин D полезен, но бесконтрольный приём опасен. Почему важно сдавать анализы, как правильно сочетать его с другими веществами и чего избегать?

Читать полностью » Андролог Елена Новикова: мужская фертильность стремительно снижается сегодня в 6:37

Одно движение — минус шанс на отцовство: привычки, которые незаметно убивают фертильность

Учёные фиксируют резкое падение мужской фертильности. Какие привычки и факторы стали главными врагами репродуктивного здоровья?

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему эффект кофеина зависит от привычки сегодня в 6:20

Бодрость оборачивается тревожностью: тёмная сторона кофеина

Кофеин помогает сосредоточиться и повысить работоспособность, но в больших дозах вызывает тревожность и бессонницу. Где грань между пользой и вредом?

Читать полностью » Диетолог Наталья Мизинова назвала шоколад продуктом, улучшающим настроение сегодня в 5:16

Чем больше шоколада, тем меньше счастья: когда сладость даёт обратный эффект

Шоколад не только вкусный десерт, но и естественный стимулятор радости. Как питание помогает поддерживать психическое здоровье и настроение?

Читать полностью » Врач Анна Лобачева: безвредной дозы алкоголя не существует сегодня в 4:13

Алкоголь не про отдых: расслабление оборачивается зависимостью

Врачи опровергли миф о "безвредной дозе" алкоголя: даже небольшие порции сокращают жизнь и повышают риск более чем 60 заболеваний.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина: до 40% случаев язвы желудка связаны с генетикой сегодня в 3:10

Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется

Около 40% случаев язвы желудка связаны с наследственностью. Почему гены так важны и как снизить риск болезни при неблагоприятной семейной истории?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Саженцы яблонь и вишни осенью в Коми приживаются быстрее благодаря тёплой почве и влажности
Еда

Рецепт горбуши под маринадом из моркови и лука обеспечивает яркий аромат
Садоводство

Власти уточнили правила: заросшие сорняками и разрушенные дома станут основанием для штрафа
Технологии

Kodak представила мини-камеру Charmera в формате брелока за 2500 руб
Спорт и фитнес

Федерация футбола США опровергла переговоры о матче со сборной России
Питомцы

Заводчики отметили необходимость просторного лотка для крупных мейн-кунов
Дом

Инженеры указывают на износ подшипников и амортизаторов из-за перегрузки
Авто и мото

Nissan Pathfinder III, X-Trail III и Teana теряют ликвидность из-за дорогих поломок — автоэксперт Ковалев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet