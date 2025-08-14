Слабость и бессонница в дни бурь? Эти продукты помогут пережить непогоду легче

Когда солнечная активность зашкаливает и на планету обрушиваются магнитные бури, это ощущается не только в метеосводках, но и в самочувствии людей. Повышенная утомляемость, скачки давления, бессонница — всё это последствия воздействия геомагнитных волн. И, как выяснилось, скорректировать рацион в такие дни — одна из простых мер поддержки организма.

Что исключить из рациона

Диетолог Нурия Дианова в беседе с "Москвой 24" напомнила: во время магнитных бурь особенно важно беречь сердечно-сосудистую и нервную системы. Она рекомендует отказаться от:

алкоголя;

крепкого кофе;

черного и зеленого чая.

"Эти напитки стимулируют нервную систему и могут провоцировать тахикардию", — пояснила эксперт.

Если хочется чего-то тёплого и ароматного, лучше заварить травяной чай — подойдут ромашка, листья черной смородины или мелисса.

Чем заменить тяжёлую еду

Жирная, жареная или слишком солёная пища в такие дни может только усугубить дискомфорт. Она способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Вместо этого лучше выбрать лёгкую, насыщенную витаминами пищу:

овощи и фрукты;

блюда на пару или запечённые;

цельнозерновые продукты.

Хорошо подойдут сухофрукты, особенно курага и черный изюм — они богаты калием, магнием и другими важными микроэлементами.

Ягоды — не только вкусно, но и полезно

В такие дни отличным дополнением к рациону станут темные ягоды — черника, вишня, ежевика, черный крыжовник. Они: