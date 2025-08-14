Слабость и бессонница в дни бурь? Эти продукты помогут пережить непогоду легче
Когда солнечная активность зашкаливает и на планету обрушиваются магнитные бури, это ощущается не только в метеосводках, но и в самочувствии людей. Повышенная утомляемость, скачки давления, бессонница — всё это последствия воздействия геомагнитных волн. И, как выяснилось, скорректировать рацион в такие дни — одна из простых мер поддержки организма.
Что исключить из рациона
Диетолог Нурия Дианова в беседе с "Москвой 24" напомнила: во время магнитных бурь особенно важно беречь сердечно-сосудистую и нервную системы. Она рекомендует отказаться от:
- алкоголя;
- крепкого кофе;
- черного и зеленого чая.
"Эти напитки стимулируют нервную систему и могут провоцировать тахикардию", — пояснила эксперт.
Если хочется чего-то тёплого и ароматного, лучше заварить травяной чай — подойдут ромашка, листья черной смородины или мелисса.
Чем заменить тяжёлую еду
Жирная, жареная или слишком солёная пища в такие дни может только усугубить дискомфорт. Она способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Вместо этого лучше выбрать лёгкую, насыщенную витаминами пищу:
- овощи и фрукты;
- блюда на пару или запечённые;
- цельнозерновые продукты.
Хорошо подойдут сухофрукты, особенно курага и черный изюм — они богаты калием, магнием и другими важными микроэлементами.
Ягоды — не только вкусно, но и полезно
В такие дни отличным дополнением к рациону станут темные ягоды — черника, вишня, ежевика, черный крыжовник. Они:
- богаты антиоксидантами;
- укрепляют сосуды;
- поддерживают работу сердца;
- обладают мягким седативным эффектом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru