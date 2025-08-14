Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:18

Слабость и бессонница в дни бурь? Эти продукты помогут пережить непогоду легче

Курага и изюм помогают восполнить калий и магний при магнитных колебаниях

Когда солнечная активность зашкаливает и на планету обрушиваются магнитные бури, это ощущается не только в метеосводках, но и в самочувствии людей. Повышенная утомляемость, скачки давления, бессонница — всё это последствия воздействия геомагнитных волн. И, как выяснилось, скорректировать рацион в такие дни — одна из простых мер поддержки организма.

Что исключить из рациона

Диетолог Нурия Дианова в беседе с "Москвой 24" напомнила: во время магнитных бурь особенно важно беречь сердечно-сосудистую и нервную системы. Она рекомендует отказаться от:

  • алкоголя;
  • крепкого кофе;
  • черного и зеленого чая.

"Эти напитки стимулируют нервную систему и могут провоцировать тахикардию", — пояснила эксперт.

Если хочется чего-то тёплого и ароматного, лучше заварить травяной чай — подойдут ромашка, листья черной смородины или мелисса.

Чем заменить тяжёлую еду

Жирная, жареная или слишком солёная пища в такие дни может только усугубить дискомфорт. Она способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Вместо этого лучше выбрать лёгкую, насыщенную витаминами пищу:

  • овощи и фрукты;
  • блюда на пару или запечённые;
  • цельнозерновые продукты.

Хорошо подойдут сухофрукты, особенно курага и черный изюм — они богаты калием, магнием и другими важными микроэлементами.

Ягоды — не только вкусно, но и полезно

В такие дни отличным дополнением к рациону станут темные ягоды — черника, вишня, ежевика, черный крыжовник. Они:

  • богаты антиоксидантами;
  • укрепляют сосуды;
  • поддерживают работу сердца;
  • обладают мягким седативным эффектом.

