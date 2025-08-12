Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:18

Голова раскалывается не просто так: еда, которая может помочь при магнитных бурях

Диетолог Дианова назвала продукты, помогающие при магнитных бурях

Магнитные бури могут вызывать у человека головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний. Но, как выясняется, облегчить своё состояние можно не только таблетками, но и с помощью питания.

Черника, курага и травяной чай — простые помощники

О том, какие продукты помогут пережить дни повышенной солнечной активности, рассказала гастроэнтеролог и врач-диетолог Нурия Дианова в интервью телеканалу "Москва 24".

По словам специалиста, в рационе в такие дни должны появиться:

  • курага и черный изюм — источники калия и магния, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему;
  • ягоды тёмных сортов — вишня, ежевика, черника, крыжовник: они богаты антиоксидантами и обладают мягким седативным действием;
  • травяные чаи — помогают снизить уровень тревожности и стабилизировать давление.

Чего стоит избегать в дни солнечной активности

Врач предупредила, что в такие периоды стоит ограничить:

  • алкоголь и напитки с кофеином (включая зелёный и чёрный чай), так как они стимулируют нервную систему и могут вызывать тахикардию;
  • очень солёную, жирную и жареную пищу, которая задерживает жидкость в организме и создаёт дополнительную нагрузку на пищеварение.

"Шашлыки в это время — не самый удачный вариант: они будут долго перевариваться и станут дополнительной нагрузкой", — отметила Нурия Дианова.

Почему это особенно актуально сейчас?

Как ранее сообщал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, в 2025 году Солнце достигнет максимума своей активности. В течение ближайших четырёх лет бурная солнечная погода будет постепенно спадать, но вспышки и магнитные бури в этот период останутся вполне вероятными.

