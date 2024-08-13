Землю накрыла "жестокая" магнитная буря, предупреждают американские мониторинговые службы

Землю накрыла "жестокая" магнитная буря, передаёт во вторник AFP со ссылкой на сообщение специализированного центра Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По данным NOAA, к 15:00 по Гринвичу 13 августа мощность возмущения геомагнитного поля достигла четвёртого уровня по пятибалльной шкале.
"Сильная геомагнитная буря может привести к тому, что слабое полярное сияние будет заметно даже на юге, вплоть до Алабамы и северной Калифорнии", — предупредили в ведомстве.
Там также напомнили о возможных негативных последствиях явления, таких как ухудшение радиосвязи, нарушения работы спутников и перегрузки в электросетях, и призвали принять меры по их предотвращению.
Буря продолжается, но дальнейшее её усиление маловероятно и рекордный майский шторм она уже не превзойдёт.
Фото: Store norske leksikon/NASA
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