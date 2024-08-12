Раскрыты подробности об очередной магнитной буре: превзошла прогнозы

В ИПГ сообщили об усилении магнитной бури до уровня G3

Продолжается очередная магнитная буря, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени академика Е. В. Фёдорова.

Возмущение геомагнитного поля фиксируется станциями наблюдения с утра 11 августа. Сейчас его степень возросла до G3 — то есть сильного уровня, уточняется в сводке учреждения.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозировали магнитную бурю с 18:00 мск 9 августа до 12:00 мск 11 августа не выше среднего уровня G2.