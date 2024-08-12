Раскрыты подробности об очередной магнитной буре: превзошла прогнозы

Продолжается очередная магнитная буря, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени академика Е. В. Фёдорова.
Возмущение геомагнитного поля фиксируется станциями наблюдения с утра 11 августа. Сейчас его степень возросла до G3 — то есть сильного уровня, уточняется в сводке учреждения.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозировали магнитную бурю с 18:00 мск 9 августа до 12:00 мск 11 августа не выше среднего уровня G2.
Фото: PxHere
Политолог Масала раскритиковал ВСУ из-за удара по Курской области
Немецкий политолог Карл Масала из Мюнхенского университета бундесвера считает, что Украине следовало "более рационально" использовать силы, задействованные в наступлении на Курскую область. По его мнению, эти ресурсы были бы более полезны на Донбассе, где фронт находится в нестабильном состоянии.
На Западе заявили, что F-16 не помогут Киеву
Поставленные Киеву истребители F-16, полученные от западных союзников, не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. В эфире передачи Gegenpol он выразил мнение, что эти самолёты не смогут изменить баланс сил в пользу ВСУ
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.