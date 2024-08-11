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На Земле началась магнитная буря класса G1
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На Земле стартовала предсказанная синоптиками магнитная буря

На Земле началась магнитная буря класса G1

На Земле зафиксирована магнитная буря класса G1, как и предсказывали метеорологи за три дня до этого события. О развитии ситуации сообщил синоптик Михаил Леус.

"Все-таки буря началась", — отметил Леус.

Незначительная магнитная буря класса G1 была зафиксирована в 17:00 по московскому времени. Утром того же дня наблюдались колебания геомагнитного поля, достигшие уровня в пять единиц по Кр-индексу, что соответствует началу слабой магнитной бури.

Фото: commons.wikimedia.org/Артем Панфутов (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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