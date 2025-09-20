Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Магнитные бури
Магнитные бури
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:49

Магнитная буря ударит по организму сильнее, если на столе окажется это

Врачи: во время магнитных бурь стоит ограничить жирное мясо, соль и алкоголь

Во время геомагнитных бурь многие люди жалуются на недомогание: у кого-то появляется головная боль, у кого-то скачет давление, а некоторые чувствуют упадок сил и сонливость. В такие периоды организм особенно уязвим, и питание играет решающую роль в том, как человек переносит колебания. Диетологи напоминают: именно еда способна либо усугубить дискомфорт, либо помочь пережить трудные дни с минимальными последствиями.

Почему питание важно в магнитные бури

Во время магнитных бурь тело испытывает стресс: сосуды сужаются, давление нестабильно, нервная система реагирует повышенной возбудимостью. Если в такие дни налегать на жареное, солёное или копчёное, то можно спровоцировать отёки, ухудшить кровообращение и получить проблемы с самочувствием. Алкоголь также усугубляет нагрузку на сердце и сосуды.

Организм нуждается в пище, которая поддержит сосудистый тонус, не станет "тяжёлым грузом" для печени и желудка и при этом даст энергию для работы и повседневных дел.

Сравнение продуктов: что выбрать в бурю

Категория Что полезно Чего лучше избегать
Белки рыба, морепродукты, индейка, яйца, творог жирное мясо, колбасы
Овощи и фрукты свекла, помидоры, бананы, малина, клубника солёные овощные заготовки
Жиры орехи, семена, оливковое масло жареное, маргарин
Напитки вода, травяные отвары (ромашка, липа), свежевыжатые соки, зелёный чай кофе в больших дозах, алкоголь, сладкая газировка
Специи чеснок, имбирь, куркума острые маринады, избыток соли

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с лёгкого завтрака: омлет на пару с зеленью или творог с ягодами.

  2. В обед делайте акцент на рыбе или индейке с овощным гарниром. Отличный вариант — тушёная свекла или рагу.

  3. На полдник подойдут бананы, горсть орехов или смузи из ягод.

  4. Ужин должен быть максимально лёгким: овощной суп-пюре или салат с отварной курицей.

  5. В течение дня пейте воду и травяные настои. Зелёный чай поможет стабилизировать давление и придаст бодрость.

  6. Используйте специи-"помощники": добавьте щепотку куркумы или немного имбиря в блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Жареное мясо → тяжесть, скачки давления → приготовьте рыбу на пару.

  • Колбаса и копчёности → отёки, нагрузка на сердце → замените на курицу или индейку.

  • Газировка и энергетики → обезвоживание, тахикардия → выбирайте воду или зелёный чай.

  • Соль в избытке → задержка жидкости → используйте лимонный сок или пряные травы для вкуса.

А что если нарушить рекомендации?

Если во время магнитной бури всё же позволить себе жирный шашлык или выпить алкоголя, организм отреагирует быстро: уязвимые люди почувствуют резкое недомогание. Даже если кажется, что вы переносите изменения погоды легко, перегружать сердце и сосуды не стоит. Кратковременное удовольствие обернётся усталостью и упадком сил.

Плюсы и минусы продуктов в бурю

Продукт Плюсы Минусы
Рыба Омега-3, легко усваивается, поддержка сосудов Может быть дорогой, требует свежести
Бананы Магний и калий для сердца Высокая калорийность при переедании
Орехи Источник "умных" жиров и белка Трудно контролировать порцию
Зелёный чай Стабилизирует давление, тонизирует Может вызвать бессонницу, если пить вечером
Свекла Улучшает кровообращение Снижает давление, осторожно гипотоникам

FAQ

Как выбрать продукты для магнитных бурь?

Ориентируйтесь на лёгкость усвоения и пользу для сосудов. Ставьте в приоритет свежие овощи, ягоды и постный белок.

Сколько стоит питание при метеочувствительности?

Простые продукты вроде бананов, свеклы, зелёного чая и курицы доступны по цене. Морепродукты можно заменять бюджетной рыбой — минтай, хек.

Что лучше пить в такие дни?

Чистая вода, травяные отвары и зелёный чай. Сократите кофе до одной чашки утром.

Мифы и правда

  • Миф: "Алкоголь расслабляет сосуды и помогает при бурях".
    Правда: спирт даёт кратковременный эффект, но затем давление скачет ещё сильнее.

  • Миф: "Можно есть всё, если запить водой".
    Правда: жидкость важна, но тяжёлая пища всё равно перегружает организм.

  • Миф: "Зелёный чай вреден при давлении".
    Правда: в умеренных дозах он мягко стабилизирует сосуды и улучшает самочувствие.

Сон и психология

Магнитные колебания нередко вызывают бессонницу и раздражительность. Вечером лучше отказаться от крепкого чая и кофе, заменив их травяным настоем. Полезны лёгкие прогулки перед сном и дыхательные практики. Психологический настрой также играет роль: спокойная музыка или медитация помогут расслабиться.

Три интересных факта

  1. Магнитные бури чаще всего совпадают с повышенной солнечной активностью.

  2. Женщины реагируют на колебания чаще мужчин из-за гормональных особенностей.

  3. Люди, регулярно употребляющие продукты с магнием (бананы, орехи, зелень), легче переносят перепады.

Исторический контекст

  1. В XIX веке врачи впервые заметили связь между солнечной активностью и состоянием здоровья.

  2. В СССР в 70-е годы активно изучали метеочувствительность, разрабатывая рекомендации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  3. Сегодня эта тема снова актуальна: учёные фиксируют рост числа людей, чувствительных к бурям, что связывают с общим увеличением хронических болезней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полезные пироги: гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала лучшие виды муки и начинок для здоровья сегодня в 10:05

Пирог вместо таблеток: эксперт раскрыла, какая мука укрепляет здоровье кишечника

Эксперт по питанию раскрыла секреты полезных пирогов: как цельная мука и овощные начинки превращают выпечку в источник клетчатки. Топ-3 ошибок в тесте и альтернатива сахару.

Читать полностью » Нарколог Алексей Казанцев предупреждает: алкоголь разрушает 200 органов сегодня в 9:05

Три мифа об алкоголе, которые медленно разрушают ваш мозг — даже пожилым стоит прочитать

Почему пиво и вино опасны не меньше водки? Нарколог Алексей Казанцев объяснил, как любой алкоголь разрушает мозг и приводит к необратимым последствиям для организма.

Читать полностью » Магнитные бури не влияют на здоровье — врач Алексей Хухрев объяснил причину недомоганий сегодня в 8:05

Таблетки, давление, паника: как не превратить бурю в катастрофу

Эксперты утверждают: ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с самовнушением. Как правильно реагировать на солнечную активность?

Читать полностью » Андролог Елена Новикова предупредила: стероиды и велоспорт негативно влияют на мужскую фертильность сегодня в 7:05

Велосипед давит на мужское здоровье: долгие тренировки снижают фертильность и качество спермы

Какие виды спорта помогают сохранить мужскую силу, а какие — снижают фертильность? Врач объяснила риски велоспорта, стероидов и добавок, а также назвала безопасные альтернативы.

Читать полностью » Врач Александр Мясников объяснил, почему новые штаммы коронавируса стали заразнее, но легче сегодня в 6:05

Ковид не исчез, но стал мягче: врачи сравнивают его с сезонными формами гриппа

Каждая новая мутация коронавируса становится менее опасной, но распространяется быстрее. Врач объяснил, что ждёт ковид дальше.

Читать полностью » Учёные: инфаркт у женщин чаще развивается без холестериновых бляшек вчера в 23:51

Инфаркт без холестерина: скрытые механизмы, которые долго игнорировали

Инфаркт у молодых: причины и симптомы у мужчин и женщин кардинально различаются. Узнайте о факторах риска, диагностике и необходимых действиях для спасения жизни.

Читать полностью » Невролог Чэн: сильный храп повышает риск деменции и бессимптомных инсультов вчера в 23:26

Сон превращается в угрозу: как храп крадёт здоровье мозга

Невролог объяснил, как сильный храп приводит к микротравмам мозга, уменьшению серого вещества и повышает риск деменции в будущем.

Читать полностью » Лосось, авокадо и ягоды помогают коже оставаться молодой и сияющей вчера в 22:47

Кремы не справятся: сияющая кожа начинается с тарелки

Секреты здоровой и сияющей кожи: дерматологи раскрывают роль питания. Узнайте, какие продукты богаты витаминами А, С, Е, омега-3 и помогут сохранить молодость и упругость кожи.

Читать полностью »

Новости
Еда

Срок хранения квашеной капусты до 6 месяцев в холодильнике или подвале
Питомцы

Необычные аквариумные животные украшают интерьер и упрощают уход
Наука

В Институте океанологии РАН описали механизмы выживания глубоководных организмов без света
Спорт и фитнес

Шесть минут упражнений утром помогают проснуться и разогреть мышцы
Красота и здоровье

Исследование Гарвардского университета: зелёные бананы полезнее спелых для микрофлоры
Технологии

Пользователи iPhone Air столкнулись с запотеванием камеры в первый день продаж — Wccftech
Туризм

Жители Сочи сообщают о медведице с двумя детёнышами у мусорных контейнеров в Красной Поляне
ДФО

В Якутии приостановлены авиарейсы в село Абый: более двадцати человек оказались в изоляции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet