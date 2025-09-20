Магнитная буря ударит по организму сильнее, если на столе окажется это

Во время геомагнитных бурь многие люди жалуются на недомогание: у кого-то появляется головная боль, у кого-то скачет давление, а некоторые чувствуют упадок сил и сонливость. В такие периоды организм особенно уязвим, и питание играет решающую роль в том, как человек переносит колебания. Диетологи напоминают: именно еда способна либо усугубить дискомфорт, либо помочь пережить трудные дни с минимальными последствиями.

Почему питание важно в магнитные бури

Во время магнитных бурь тело испытывает стресс: сосуды сужаются, давление нестабильно, нервная система реагирует повышенной возбудимостью. Если в такие дни налегать на жареное, солёное или копчёное, то можно спровоцировать отёки, ухудшить кровообращение и получить проблемы с самочувствием. Алкоголь также усугубляет нагрузку на сердце и сосуды.

Организм нуждается в пище, которая поддержит сосудистый тонус, не станет "тяжёлым грузом" для печени и желудка и при этом даст энергию для работы и повседневных дел.

Сравнение продуктов: что выбрать в бурю