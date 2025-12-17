Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:32

Слабость и головная боль? Не терпите — магнитная буря может стать вашим законным поводом для отдыха

Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин

Периоды повышенной солнечной активности могут влиять не только на работу техники, но и на самочувствие людей, особенно в конце года, когда нагрузка на организм возрастает. В такие дни у части россиян возникают головные боли, слабость и другие симптомы, которые мешают выполнять рабочие обязанности. Об этом сообщает RuNews24. ru со ссылкой на комментарий юриста.

Когда можно не выходить на работу

Россияне имеют право временно не выходить на работу, если ухудшение состояния здоровья совпало с периодом интенсивных геомагнитных возмущений. Основанием для этого может стать официально оформленный больничный лист. Как пояснил адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин, сам факт магнитной бури не является юридическим основанием для освобождения от работы.

Юрист уточнил, что в трудовом законодательстве не существует отдельного понятия "метеозависимость". Однако если в период геомагнитной активности у работника появляются симптомы, указывающие на проблемы со здоровьем, он вправе обратиться за медицинской помощью. Именно медицинское заключение, а не внешние факторы, служит основанием для временной нетрудоспособности.

Почему магнитные бури не указаны напрямую

Александр Зорин отметил, что магнитные бури отсутствуют в Международной классификации болезней. Это означает, что врач не может выдать больничный лист с таким диагнозом напрямую. Освобождение от работы возможно только в том случае, если выявленные симптомы соответствуют другим заболеваниям, включённым в МКБ.

Он подчеркнул, что геомагнитные колебания могут сопровождаться головокружением, общим недомоганием, нарушениями работы нервной системы, сильными головными болями и даже проявлениями, напоминающими менингит. Все эти состояния могут быть квалифицированы как признаки конкретных заболеваний, предусмотренных классификацией, что и даёт право на больничный.

Как действовать работнику

При возникновении острых болей или резкого ухудшения самочувствия работник должен уведомить работодателя о проблеме и обратиться в поликлинику. Врач оценивает состояние пациента и принимает решение о временной приостановке трудовой деятельности. Окончательное слово в этом вопросе остаётся именно за медицинским специалистом.

Юрист также напомнил, что с Международной классификацией болезней может ознакомиться любой желающий. Однако наличие информации не даёт права самостоятельно решать вопрос о нетрудоспособности. Даже если симптомы совпадают с периодом магнитных бурь, только врач может оформить больничный лист и подтвердить законность отсутствия на работе.

