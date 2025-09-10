Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сперматозоиды
© https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions is licensed under CC BY 2.0 DEED
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:31

Человечество получило новый инструмент против бесплодия — он выглядит неожиданно

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте

Учёные сделали шаг, который ещё недавно казался сюжетом научной фантастики. Им удалось создать "сперматоботов" — крошечных микророботов, которыми можно управлять при помощи магнитного поля и наблюдать их движение в реальном времени.

Как это работает

В основе технологии лежат бычьи сперматозоиды, покрытые магнитными наночастицами. Пока что такие роботы не тестировались в живых организмах — ни в человеческом теле, ни в организме животных. Но исследователи успешно продемонстрировали их работу на анатомической модели женской репродуктивной системы в натуральную величину. Там сперматоботов перемещали от шейки матки к фаллопиевым трубам, отслеживая путь при помощи рентгеновских лучей.

"Мы превращаем естественные системы доставки клеток в программируемых микророботов", — заявил ведущий автор работы Ислам Халил, доцент Университета Твенте в Нидерландах.

Потенциальное применение

Подобные микроботы могут стать настоящим прорывом в медицине. Учёные предполагают, что они смогут:

  • доставлять лекарства в труднодоступные области женской репродуктивной системы;
  • улучшать методы диагностики бесплодия;
  • повышать эффективность терапии при таких заболеваниях, как рак матки или миома.

Кроме того, технология открывает новые возможности для изучения транспортировки сперматозоидов и мужского бесплодия.

Проверка безопасности

Ислам Халил и его коллеги уже имеют опыт работы в этом направлении. Ещё в 2020 году они представили первую версию биогибридных магнитных сперматозоидов-роботов. В новом исследовании команда усилила покрытие наночастицами оксида железа, что сделало движение микроботов более управляемым и позволило лучше отслеживать их внутри модели. Важно, что частицы не проявили токсичности в отношении клеток матки человека даже после 72 часов эксперимента.

Новая перспектива

До сих пор визуализировать работу сперматозоидов внутри организма было практически невозможно.

"До сих пор визуализировать сперму внутри тела было практически невозможно", — отметил Халил.

Теперь же учёные уверены, что найденный способ откроет новые горизонты в исследованиях репродуктивного здоровья.

Сперматоботы пока остаются в стадии лабораторных испытаний, но уже ясно, что их появление может изменить представление о лечении бесплодия и целевой доставке лекарств.

