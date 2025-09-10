Человечество получило новый инструмент против бесплодия — он выглядит неожиданно

Учёные сделали шаг, который ещё недавно казался сюжетом научной фантастики. Им удалось создать "сперматоботов" — крошечных микророботов, которыми можно управлять при помощи магнитного поля и наблюдать их движение в реальном времени.

Как это работает

В основе технологии лежат бычьи сперматозоиды, покрытые магнитными наночастицами. Пока что такие роботы не тестировались в живых организмах — ни в человеческом теле, ни в организме животных. Но исследователи успешно продемонстрировали их работу на анатомической модели женской репродуктивной системы в натуральную величину. Там сперматоботов перемещали от шейки матки к фаллопиевым трубам, отслеживая путь при помощи рентгеновских лучей.

"Мы превращаем естественные системы доставки клеток в программируемых микророботов", — заявил ведущий автор работы Ислам Халил, доцент Университета Твенте в Нидерландах.

Потенциальное применение

Подобные микроботы могут стать настоящим прорывом в медицине. Учёные предполагают, что они смогут:

доставлять лекарства в труднодоступные области женской репродуктивной системы;

улучшать методы диагностики бесплодия;

повышать эффективность терапии при таких заболеваниях, как рак матки или миома.

Кроме того, технология открывает новые возможности для изучения транспортировки сперматозоидов и мужского бесплодия.

Проверка безопасности

Ислам Халил и его коллеги уже имеют опыт работы в этом направлении. Ещё в 2020 году они представили первую версию биогибридных магнитных сперматозоидов-роботов. В новом исследовании команда усилила покрытие наночастицами оксида железа, что сделало движение микроботов более управляемым и позволило лучше отслеживать их внутри модели. Важно, что частицы не проявили токсичности в отношении клеток матки человека даже после 72 часов эксперимента.

Новая перспектива

"До сих пор визуализировать сперму внутри тела было практически невозможно", — отметил Халил.

Теперь же учёные уверены, что найденный способ откроет новые горизонты в исследованиях репродуктивного здоровья.

Сперматоботы пока остаются в стадии лабораторных испытаний, но уже ясно, что их появление может изменить представление о лечении бесплодия и целевой доставке лекарств.