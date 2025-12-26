Напиток исчезнет с полок за несколько часов: "Магнит" блокирует продажу после находки с ацетоном

В крупной федеральной сети произошёл редкий для розницы случай, когда товар снимают с продажи не по жалобам покупателей, а после внутренней проверки партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Магнита".

"Магнит" снимает продукцию поставщика и блокирует продажи

Как уточнили в компании, решение касается не только конкретного напитка, но и всей продукции данного поставщика.

"Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алое вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов", — сказано в сообщении.

Что известно об ацетоне в бутылках

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ацетон обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ вера". По информации источника, это выяснили сотрудники московского "Магнита", которые вскрыли всю партию и выявили проблему внутри неё.

Также сообщалось, что в магазин приезжала полиция с проверкой. В материале приводится и версия покупателей: ранее, по их словам, ребёнок отпил из такой бутылки и "обжёг гортань".

Лабораторные исследования и аудит производства

В "Магните" заявили, что на этом меры не ограничатся. Ритейлер планирует провести лабораторные исследования и анализ продукции на соответствие требованиям и нормам качества. Одновременно компания находится в контакте с поставщиком, чтобы выяснить обстоятельства появления опасного вещества в напитке.

Кроме того, в ближайшее время "Магнит" намерен организовать срочную внеплановую проверку и аудит производства.