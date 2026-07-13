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Продукты, богатые магнием
Продукты, богатые магнием
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:10

Магний и ночные кошмары связали зря: что происходит с организмом ближе к пробуждению

Магний играет ключевую роль в работе нервной системы, помогая поддерживать баланс веществ, передающих сигналы в головном мозге, рассказала эндокринолог и доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова. В беседе с NewsInfo она пояснила, как правильно использовать этот микроэлемент для улучшения качества отдыха.

Ранее сообщалось о переменах в структуре отдыха при приеме добавок с магнием. Некоторые люди замечают, что на фоне приема препарата сновидения становятся более яркими или лучше запоминаются.

По словам специалистов, состояние хронической бессонницы требует комплексного подхода, однако восполнение дефицита необходимого элемента остается одной из базовых мер.

Эндокринолог подчеркивает необходимость осознанного подхода к приему магния. Эксперт напоминает, что при возникновении сновидений человек проходит через разные фазы ночного цикла, и подобные проявления часто свидетельствуют о приближении к пробуждению после достаточного времени отдыха. Врачи часто подчеркивают, что вечерний рацион напрямую влияет на то, насколько быстро организм переключится в режим восстановления.

"Магний нужен работе нервной системы. Он помогает определенному балансу нейромедиаторов, регулирующих вещества в головном мозге. Без магния это происходит хуже", — отметила врач.

По мнению специалиста, наиболее эффективный период для приема препарата — вечерние часы, так как именно в районе трех-четырех часов ночи в крови фиксируются самые низкие концентрации этого микроэлемента. Понимание того, как работают циркадные ритмы, позволяет корректировать график приема нутрицевтиков для достижения максимального результата. При этом переизбыток магния при обычном приеме встречается редко и чаще связан с нарушениями работы почек.

"Его важно принимать для сна, чтобы бороться с бессонницей, чтобы спать хорошо. Вечером или днем, не имеет разницы. Необходимость в приеме магния возникает, когда мы испытываем дефицит в питании", — пояснила Балашова.

Специалисты напоминают, что прежде чем включать добавки в повседневную практику, стоит учитывать, как прием витаминов влияет на общую токсическую нагрузку. В свою очередь, грамотная гигиена сна поможет избежать изматывающих ночных пробуждений и хронической усталости.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт Алексей Поляков, Врач-терапевт Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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