Малышева шокирована новой дикостью: люди ставят на себе опыты с магнием и попадают в больницу

Представление о "безобидных" добавках может обернуться тяжелыми последствиями, если человек начинает принимать их наугад. Об этом сообщает РИА Новости: врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" предупредила об опасности самостоятельного приема магния. По ее словам, у таких пациентов фиксировались остановка сердца и критическое падение давления.

Почему Малышева выступила против самоназначения

Малышева резко высказалась о тенденции к самолечению магнием и назвала такие эксперименты недопустимыми.

"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — сказала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

Она подчеркнула, что бесконтрольный прием добавок может становиться прямой причиной тяжелых осложнений.

Телеведущая также связала частые госпитализации с сердечно-сосудистыми проблемами с тем, что магний принимают без назначения. По ее оценке, люди ориентируются на советы со стороны и не проходят необходимую проверку. В итоге риски перекладываются на самого пациента, а последствия становятся непредсказуемыми.

"Дефицита магния в России не существует"

Как пояснила Малышева, дефицита магния в России, по ее словам, нет, поскольку организм получает нужную дозу из обычных продуктов. Попытки самоназначения она вновь назвала "дикостью" и сравнила избыточный прием магния с перееданием сладостей. В этом сравнении она подчеркнула, что "больше" не означает "лучше" для здоровья.

В ее логике главный вопрос — зачем и в каких дозах принимается добавка. Если решение принято без врача, человек заранее принимает на себя риск осложнений. Малышева предостерегла, что необдуманный прием способен нанести серьезный вред здоровью.

Какие продукты она перечислила

В эфире прозвучал список продуктов, которые, по словам Малышевой, богаты магнием: картофель, гречка, рис, творог, сыр, зелень и хлеб. Этот перечень она привела как аргумент в пользу того, что микроэлемент присутствует в привычном рационе. Поэтому, по ее оценке, идея "лечиться магнием" без показаний выглядит ошибочной.

Малышева подчеркнула, что самовольное использование добавок связано с реальными осложнениями — вплоть до остановки сердца и критического падения давления. Она настаивает, что любые решения о приеме должны приниматься после обращения к специалисту. Такой подход, по ее словам, снижает вероятность тяжелых последствий.