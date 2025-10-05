Дефицит магния не приходит один: что ещё страдает вместе с нервами и сном

Понять, насколько важен магний для организма, можно, если вспомнить, как мы себя чувствуем при его дефиците. Постоянная усталость, судороги, раздражительность, плохой сон — всё это может быть следствием нехватки минерала. Миндаль часто упоминают как один из богатейших источников магния, но, как показывают данные, он далеко не единственный и не самый рекордный. Есть продукты, где магния значительно больше — и именно о них пойдёт речь.

Зачем нужен магний

Магний участвует в сотнях биохимических реакций. Он регулирует работу мышц, включая сердце, поддерживает передачу нервных импульсов, влияет на выработку энергии и даже помогает справляться со стрессом. Без достаточного количества магния организм начинает "сбоить": нарушается обмен веществ, появляются спазмы, падает концентрация внимания.

Рацион, богатый магнием, помогает поддерживать стабильное давление, улучшает работу мозга и повышает стрессоустойчивость. Поэтому важно получать этот элемент из разных источников, а не ограничиваться лишь орехами.

Почему миндаль — полезный, но не рекордсмен

Миндаль действительно содержит много магния — около 270 мг на 100 граммов продукта. Но если учесть, что стандартная порция составляет примерно 28 г, получаем около 76 мг, то есть около 18% суточной нормы. Это хороший показатель, но существуют продукты, способные перекрыть этот уровень почти вдвое.

Помимо магния, миндаль богат витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества благотворно влияют на сосуды и помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Регулярное употребление горсти орехов в день поддерживает здоровье сердца, особенно если заменить ими вредные перекусы.

Таблица сравнения