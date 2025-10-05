Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by fabrikasimf
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:33

Магний на пятки перед сном: чудо-тренд TikTok или пустая трата денег

Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом

Магний давно называют одним из ключевых минералов для здоровья. Он участвует в сотнях процессов в организме, помогает работе сердца, мышц и нервов, регулирует уровень сахара и кальция, влияет на крепость костей. Но сегодня внимание привлекла новая тенденция: использование магниевых лосьонов и масел на ноги перед сном. В соцсетях утверждают, что такая привычка улучшает сон и помогает справиться с синдромом беспокойных ног. Однако эксперты относятся к этим заявлениям осторожно.

Что обещает тренд

Пользователи TikTok активно делятся видео, где рассказывают о магниевых кремах и спреях. Многие утверждают, что после нанесения на стопы они стали быстрее засыпать, лучше отдыхать и забыли о ночных судорогах. Один популярный ролик набрал десятки тысяч лайков с подписью: "Сон стал лучше, чем когда-либо, а симптомы беспокойных ног исчезли".

Идея проста: магний якобы через кожу проникает в организм, снижает уровень стресса, помогает расслаблению и нормализует гормоны. Но так ли всё на самом деле?

Что говорят врачи

Брендан Кэмп, дерматолог из Нью-Йорка, отметил, что пока недостаточно исследований, подтверждающих эффективность кремов с магнием.

"Большая часть наносимого продукта, вероятно, не впитывается системно, а скорее остается на поверхности кожи", — сказал дерматолог Брендан Кэмп.

Схожую позицию занимает и Венди Троксел, психолог сна из корпорации RAND.

"Тем не менее, современные научные данные не поддерживают магниевый лосьон в качестве снотворного", — пояснила психолог сна Венди Троксел.

По её словам, эффект может быть связан не столько с составом крема, сколько с самим процессом массажа ног, который помогает расслабиться и снять напряжение.

Сравнение: магний внутрь и снаружи

Способ применения

Подтверждение исследований

Эффективность

Применение

Пероральные добавки (таблетки, порошки)

Есть клинические данные

Умеренная при дефиците магния

Назначают врачи при недостатке

Лосьоны и масла для кожи

Данных мало и они противоречивы

Не подтверждено

Используются как часть ухода

Продукты с магнием (орехи, семена, зелень)

Доказано влияние на общее здоровье

Высокая при регулярном употреблении

Рекомендуются в питании

Советы шаг за шагом для улучшения сна

  1. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
  2. За 1-2 часа до сна избегайте экранов смартфона и ноутбука.
  3. Создайте комфортную среду: прохладную, затемненную и тихую комнату.
  4. Введите вечерний ритуал — массаж стоп, чтение или дыхательные практики.
  5. Используйте ночные бьюти-средства — крем для ног, сыворотку, масло лаванды — не ради сна, а для расслабления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на модные лосьоны.
    → Последствие: разочарование, отсутствие эффекта.
    → Альтернатива: обратиться к врачу, сдать анализы на магний и железо.
  • Ошибка: злоупотреблять гаджетами перед сном.
    → Последствие: бессонница и тревожность.
    → Альтернатива: заменить экран на бумажную книгу или дневник благодарности.
  • Ошибка: игнорировать симптомы покалывания и судорог в ногах.
    → Последствие: упущенный диагноз синдрома беспокойных ног.
    → Альтернатива: пройти обследование у специалиста.

А что если…

А если кремы с магнием всё же работают? Вероятно, дело не только в минерале, а в самом ритуале ухода. Когда человек регулярно выполняет одно и то же расслабляющее действие, мозг получает сигнал: пора спать. Это похоже на ароматный чай или ванну с солью — больше ассоциация с отдыхом, чем реальное лекарство.

Плюсы и минусы магниевых лосьонов

Плюсы

Минусы

Приятный ритуал перед сном

Нет убедительных научных доказательств

Увлажнение кожи стоп

Может быть дорогостоящим

Расслабление за счет массажа

Возможна аллергия или раздражение

Легко доступно в магазинах

Не заменяет лечение дефицита магния

FAQ

Как выбрать магниевый продукт?
Ориентируйтесь на проверенные бренды, где указана форма магния (например, магний хлорид).

Что лучше — крем или добавка?
При дефиците эффективнее пероральные добавки по назначению врача. Лосьоны можно использовать как вспомогательный ритуал.

Мифы и правда

  • Миф: магний в креме легко всасывается через кожу.
    Правда: данные противоречивы, и кожа стоп плохо пропускает минералы.
  • Миф: магниевый лосьон лечит бессонницу.
    Правда: доказательств нет, но массаж может способствовать расслаблению.
  • Миф: лосьон безопаснее таблеток.
    Правда: при аллергии возможны кожные реакции.

Сон и психология

Регулярный вечерний ритуал снижает уровень тревожности. Психологи отмечают, что массаж или ведение дневника благодарности помогают переключить внимание с проблем на позитив. Это работает как мягкая психологическая "перезагрузка" перед сном.

Интересные факты

  1. Магний содержится в какао-бобах, поэтому кусочек темного шоколада вечером может помочь расслабиться.
  2. Дефицит магния встречается чаще у людей, пьющих много кофе и алкоголя.

