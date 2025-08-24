Тревожные звоночки организма: 6 признаков, что вы игнорируете дефицит магния — проверьте себя

Магний — один из ключевых минералов, обеспечивающих нормальное функционирование организма. Он участвует в работе нервной и мышечной систем, помогает в выработке энергии и укрепляет кости. Несмотря на то что этот элемент содержится в орехах, семенах, зелёных овощах и цельнозерновых продуктах, многие люди не получают его в достаточном количестве. Медики называют такое состояние гипомагниемией, и оно может сопровождаться заметными симптомами.

1. Судороги и мышечные спазмы

О нехватке магния могут свидетельствовать регулярные подёргивания и судороги. Врачи поясняют: минерал отвечает за расслабление мышц после сокращения. Если его мало, мышцы начинают сокращаться непроизвольно, что сопровождается болью и скованностью.

2. Постоянная усталость

Даже полноценный сон не всегда избавляет от чувства усталости. По словам специалистов, при низком уровне магния организму сложнее вырабатывать энергию из пищи, из-за чего появляется слабость и упадок сил.

3. Нарушение сердечного ритма

Недостаток этого микроэлемента может привести к учащённому или нерегулярному сердцебиению. В тяжёлых случаях повышается риск серьёзных заболеваний сердца. Если человек ощущает боли в груди или перебои в работе сердца без очевидной причины, врачи рекомендуют проверить уровень магния.

4. Перепады настроения

При дефиците минерала мозг испытывает трудности с регулированием нервных импульсов. Это может приводить к раздражительности и даже чувству подавленности. Специалисты отмечают, что магний влияет на химические процессы в мозге, отвечающие за эмоциональное состояние и устойчивость к стрессу.

5. Проблемы со сном

Бессонница и частые ночные пробуждения также могут быть связаны с нехваткой магния. Он участвует в выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон, — и помогает телу расслабиться, обеспечивая более глубокий отдых.

6. Онемение и покалывание

Покалывания в руках, ногах или лице нередко становятся признаком дефицита минерала. Это связано с тем, что без магния нарушается нормальная передача нервных сигналов.

Врачи подчёркивают, что недостаток магния отражается как на физическом состоянии, так и на психическом благополучии. Но распознать проблему самостоятельно бывает непросто. При регулярных симптомах специалисты советуют пройти обследование. Включение в рацион продуктов, богатых магнием, таких как миндаль, шпинат, тыквенные семечки, бананы и цельнозерновые крупы, помогает восполнить его нехватку и поддерживать здоровье организма.