Цена на упаковке обманывает глаз: реальную выгоду показывает только один расчет

Покупателям стоит сравнивать не цену упаковки, а стоимость килограмма или литра продукта, отметила независимый финансовый советник Анна Карпычева. О том, как грамотно оценивать выгоду при разном весе и объеме упаковок, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Карпычева объяснила, что при разном весе упаковок корректно сравнивать не стоимость банки или пачки, а цену одного килограмма или литра. Такой расчет помогает понять, где покупатель действительно экономит, а где платит больше из-за меньшего объема.

На примере сметаны эксперт показала, что упаковка 180 граммов за шестьдесят рублей выходит больше трехсот рублей за килограмм, а банка 300 граммов за девяносто рублей — меньше трехсот рублей за килограмм. Значит, большая упаковка в таком расчете выгоднее, но каждый раз стоит проверять цену заново, потому что акции и политика брендов могут менять картину.

"В данной ситуации действительно более выгодным вариантом будет покупка сметаны большего объема. Не всегда так. Бывает, что один и тот же продукт по акции, каждый раз нужно считать. Нет такого, что продукт в большем объеме будет всегда дешевле", — пояснила эксперт.

Кроме того, Карпычева предложила считать цену "дешевых" продуктов на килограмм. По ее расчету, пачка лапши быстрого приготовления весом всего семьдесят граммов за тридцать пять рублей фактически обходится в пятьсот рублей за килограмм, поэтому такой продукт не всегда дешевле обычных макарон.

"Не гнаться за дешевизной, чтобы не получилось так, что хотел сделать более выгодный вариант, а в итоге потратил больше, чем планировал. Когда начинаешь считать, понимаешь, что далеко не всегда те продукты, которые позиционируются дешевыми, являются таковыми на самом деле", — предостерегла специалист.

По словам специалиста, один и тот же принцип можно применять к крупам, макаронам, сметане и другим продуктам. Покупателю нужно делить цену упаковки на количество граммов или миллилитров и умножать на тысячу, а затем сравнивать получившиеся цифры с учетом реальной потребности семьи.