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Глава МАГАТЭ призвал Украину и Россию к сдержанности
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Гросси призывает к осторожности: МАГАТЭ бьет тревогу о ядерной безопасности на фоне украинского конфликта

Глава МАГАТЭ призвал Украину и Россию к сдержанности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в очередной раз обратился к сторонам украинского конфликта с призывом проявить максимальную сдержанность в районе атомных электростанций, чтобы предотвратить ядерную аварию.

По информации МАГАТЭ, агентство внимательно следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской АЭС в России. Гросси напомнил, что в конце августа он посетил эту станцию и оценил ситуацию как серьезную.

Он подчеркнул, что предотвращение ядерной аварии во время конфликта имеет первостепенное значение, и нападение на атомную электростанцию недопустимо, независимо от ее местоположения.

Гросси также подчеркнул, что принцип недопущения нападения на АЭС является абсолютным и действует в любой ситуации. Он призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, которая может иметь серьезные радиологические последствия.

В понедельник в Вене началось заседание Совета управляющих МАГАТЭ, которое продлится до 13 сентября. Мероприятие проходит за закрытыми дверями, но ожидается, что в ходе сессии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе ситуация на Украине и в Иране.

Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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