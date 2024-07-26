Специалисты Международного агентства по атомной энергии, размещенные на территории Запорожской атомной электростанции, осуществили инспекционные обходы с целью надзора за техническим обслуживанием систем объекта.

В ходе проверки никаких нарушений обнаружено не было, о чем МАГАТЭ сообщило в своем заявлении в пятницу.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале организации, в последние дни эксперты МАГАТЭ наблюдали за текущим ремонтом элементов основного электрического трансформатора третьего реакторного блока, которые были демонтированы для проведения технического обслуживания. Кроме того, они контролировали плановые работы по техническому обеспечению реакторного отделения и вспомогательного строения шестого энергоблока атомной станции.

В сообщении агентства отмечается, что специалисты не выявили каких-либо проблем, связанных с ядерной или физической безопасностью в ходе наблюдаемых работ по техническому обслуживанию. Однако МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается чрезвычайно напряженной.

Агентство также сообщает, что на протяжении минувшей недели его эксперты продолжали фиксировать звуки взрывов и выстрелов на различном удалении от объекта.

Запорожская атомная электростанция располагается на левобережье Днепра вблизи города Энергодар. Она является крупнейшей в Европе по количеству блоков и установленной мощности — на станции функционирует шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.

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