Боевые столкновения вблизи Курской атомной электростанции представляют значительную угрозу для ядерной безопасности, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что военная активность в районе АЭС создает серьезные риски для ядерной безопасности. Гросси сообщил, что его визит на Курскую АЭС на следующей неделе позволит провести независимую оценку текущей ситуации. В пресс-релизе организации также говорится, что в ходе визита будут обсуждаться дальнейшие шаги для оценки состояния ядерной безопасности объекта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Россия поддерживает тесные контакты с секретариатом МАГАТЭ и Гросси из-за провокаций киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС. Она добавила, что визит Гросси в конце августа находится в стадии планирования.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что утром 6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он отметил, что операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По информации Министерства обороны РФ от 22 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери, составившие более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим осуществил провокацию и ведет хаотичную стрельбу, включая обстрелы гражданских объектов. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.
Для обеспечения безопасности граждан в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции.
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