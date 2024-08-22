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МАГАТЭ оценили обстановку близ Курской АЭС
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МАГАТЭ оценили обстановку близ Курской АЭС в связи с боевыми действиями

МАГАТЭ оценили обстановку близ Курской АЭС

Боевые столкновения вблизи Курской атомной электростанции представляют значительную угрозу для ядерной безопасности, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что военная активность в районе АЭС создает серьезные риски для ядерной безопасности. Гросси сообщил, что его визит на Курскую АЭС на следующей неделе позволит провести независимую оценку текущей ситуации. В пресс-релизе организации также говорится, что в ходе визита будут обсуждаться дальнейшие шаги для оценки состояния ядерной безопасности объекта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Россия поддерживает тесные контакты с секретариатом МАГАТЭ и Гросси из-за провокаций киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС. Она добавила, что визит Гросси в конце августа находится в стадии планирования.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что утром 6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он отметил, что операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По информации Министерства обороны РФ от 22 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери, составившие более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим осуществил провокацию и ведет хаотичную стрельбу, включая обстрелы гражданских объектов. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.

Для обеспечения безопасности граждан в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции.

Фото: commons. wikimedia.orgDmitriy 92(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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