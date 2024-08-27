Глава МАГАТЭ сообщил, что обнаружил следы от атак дронов около КурАЭС

Во вторник, 27 августа, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завершил свой визит на Курскую АЭС. Он подчеркнул, что ему сообщили об обнаружении следов от атак беспилотников на территории атомной электростанции.

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты [Курской атомной] станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак", - заявил гендиректор международной организации.

Он также подчеркнул, что внешнее воздействие на электростанцию может привести к очень негативным последствиям. Гросси добавил, что его уже ознакомили с последствиями атак на объект.

Гендиректор МАГАТЭ в очередной раз отметил, что удары артиллерии и беспилотников крайне опасны для станции, так как КАЭС находится почти в открытом доступе.

Фото: flickr/IAEA Imagebank