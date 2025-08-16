Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:26

Магадан преобразился к приезду Путина: что впечатлило президента

Путин лично оценил рывок Магадана: что стоит за успехом региона

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Магадан, чтобы лично ознакомиться с ходом преобразований в регионе. Этот визит состоялся незадолго до его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, что подчеркивает важность внутренней повестки для российского лидера, даже накануне крупных международных мероприятий. Целью визита стало обсуждение проектов обновления городской инфраструктуры, создания новых производств и мер по снижению оттока населения.

"Очень рад снова быть здесь, у вас в Магадане. Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города", — отметил Владимир Путин, выражая удовлетворение увиденными изменениями в городе.

Он подчеркнул, что преобразования направлены на улучшение условий жизни жителей Магадана и всего Дальнего Востока.

В рамках визита президент отметил, что в эксплуатацию уже введен новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта и повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, активно развивается парк "Маяк", а также ведется расчистка территории бухты Нагаева, где планируется создать морской логистический центр. Эти проекты призваны стимулировать экономическое развитие региона.

Дальний Восток: приоритетное направление работы

Развитие Дальнего Востока остается в центре внимания президента, что подтверждается его визитом в Магадан. Внимание к внутренней повестке свидетельствует о стремлении к улучшению качества жизни жителей региона и стимулированию экономического роста.

С 2021 года на Дальнем Востоке началась новая волна преобразований, основанная на разработанных 22 мастер-планах для ключевых агломераций региона. Эти документы охватывают большинство жителей округа и предусматривают комплексное развитие территорий, включая строительство новых объектов инфраструктуры, жилья и создание рабочих мест.

За прошедшие годы было введено в эксплуатацию 165 объектов, и планируется строительство еще 875. Эти проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, повышение уровня комфорта и создание новых возможностей для развития региона.

Убыль населения: положительная динамика

По данным Росстата на 1 января 2025 года, убыль населения в Дальневосточном федеральном округе составила всего 0,16 процента — один из лучших показателей за последние годы. Это свидетельствует о положительной динамике и результативности предпринятых мер по улучшению условий жизни и привлечению населения.

"Реализация этих документов позволит обеспечить гармоничное, сбалансированное развитие территорий, более эффективно использовать их инвестиционный и кадровый потенциал, найти новые точки экономического роста и решить многие застарелые социальные и инфраструктурные проблемы", — заявил Владимир Путин, подчеркивая важность этих усилий.

В Магадане президент посетил спортивный комплекс "Президентский", который стал одним из центров городской жизни. Здесь созданы все условия для занятий спортом и активного отдыха, что способствует улучшению здоровья жителей и развитию спорта в регионе.

Президент пообщался с юными воспитанниками хоккейной команды и отметил, что такие объекты мотивируют молодежь и укрепляют здоровье жителей. Это подчеркивает важность создания условий для занятий спортом и физической активности.

Путин отметил, что поддержка перерабатывающих производств создает сотни новых рабочих мест, развивает экономику и снижает зависимость региона от сырьевого экспорта.

Интересные факты о Магадане:

Магадан — административный центр Магаданской области.
Город расположен на берегу Охотского моря.
Магадан был основан в 1930-х годах как центр освоения Колымы.
В Магадане находится множество памятников, посвященных жертвам политических репрессий.

Визит президента Владимира Путина в Магадан стал ярким подтверждением приоритетности развития Дальнего Востока. Комплексный подход к развитию территорий, создание новых рабочих мест и поддержка спортивных инициатив свидетельствуют о стремлении улучшить качество жизни жителей региона и создать благоприятные условия для его процветания.

